InspiraMais Verão 2019: Engajamento ambiental de empresas garante valor agregado aos produtos

Tamanho do Texto: +A -A

“Sustentabilidade é o próximo nível de qualidade, seja em mercados internos ou a níveis internacionais”. Em um cenário tão competitivo em que a busca pelo novo passa a ser o grande diferencial, a atenção à natureza vem como aposta de muitas empresas. Cada vez mais destacada na moda, mobiliários e outros setores criativos, a sustentabilidade também ganhou espaço no Salão de Design e Inovação de Materiais neste começo de ano.

Espaço da sustentabilidade no InspiraMais

Na edição que trouxe as inspirações para o Verão 2019 nos últimos dias em São Paulo, a questão ambiental ganhou palco especial. No Espaço da Sustentabilidade, Flavia Vanelli, consultora no Núcleo de Design da Assintecal e curadora da novidade, apresentou empresas e trabalhos que ilustram este crescimento do engajamento ambiental na moda. “Esse é um espaço de empresas protagonistas que entenderam, principalmente, que a sustentabilidade é o próximo nível na busca de competitividade e qualidade no mercado. É um processo natural de quem está tentando elevar o seu produto com mais valor agregado. O Espaço é formado por dois selos: um é o Origem Sustentável e o outro o CSCB, que é a certificação da sustentabilidade do couro brasileiro”, explicou.

Entre os exemplos de inspirações sustentáveis, a consultora destacou uma fibra de abacaxi com acabamento em óleo de palmeira que pode ser usada em bolsas, sapatos e acessórios. “É muito interessante para quem está buscando um laminado que fuja da origem petroquímica ou coureira”, comentou. Além de apresentar novidades como o material destacado, a curadora do Espaço da Sustentabilidade ainda reuniu 15 empresas que acreditam neste engajamento como diferencial de seus produtos. “Das empresas que temos hoje, nós estamos super contentes com os materiais que foram apresentados. De fato trazem inovação para o mercado. São empresas de vários tamanhos, desde enorme às pequenas, que mostram como a sustentabilidade eleva a qualidade do produto e permite que elas compitam de igual para igual”, analisou Flávia.

Espaço da sustentabilidade

Afinal, como a consultora da Assintecal e curadora do projeto já afirmara, a sustentabilidade hoje é a garantia de valor agregado e diferencial aos produtos em um competitivo mercado. “As empresas começaram a trabalhar mais com sustentabilidade porque entenderam que isso faz delas mais competitivas. Elas estão saindo do “greenwashing” do passado, que era só se dizer sustentável, sem nem entender, e passando a ter selos de origem e certificações que atestam com transparência os quesitos de ambientais”, contou.

InspiraMais

Sendo assim, hoje, as empresas brasileiras possuem três elementos que dinamizam ainda mais este engajamento sustentável nas essências corporativa. Para a curadora do Espaço da Sustentabilidade, a pressão regulatória, a competitividade e a pressão ética ajudam a impulsionar a questão. Afinal, em um cenário de posts, vídeos e fotos, faz parte mostrar o que é interessante e vantajoso. “Além dos consumidores, as empresas estão começando a se preocupar mais. Está tudo muito aberto. Cada vez contamos mais sobre a nossa vida na internet, os bastidores da produção no site etc. Por isso, temos que nos comunicar mais porque não dá para esconder nada embaixo do tapete”, concluiu Flavia Vanelli.