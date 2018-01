Despedida de Kim Jones da Louis Vuitton tem plateia estrelada com Neymar e David Beckham

Tamanho do Texto: +A -A

Dos campos para a primeira fila, hoje foi dia de desfile em Paris. Na despedida de Kim Jones da Louis Vuitton, o diretor artístico da coleção masculina apresentou as novidades do Outono Inverno 2018 para um time estelar. Na primeira fila do desfile, Neymar, David Beckham – ao lado de Victoria – e Kevin Trapp, goleiro do PSG e namorado da top brasileira Izabel Goulart, foram algumas das presenças ilustres. Além deles, nomes como Joe Jonas, Gwendoline Christie, Jérémie Laheurte e Will Peltz também marcaram presença na apresentação – todos a bordo de modelos da grife.

Na passarela, Kim Jones encerrou sua passagem pela Louis Vuitton de mãos dadas com Kate Moss e Naomi Campbell. O diretor artístico da versão masculina da grife, que estava há sete anos no posto, fez sua carreira unindo a contemporaneidade do sportwear com o luxo da marca. Rumores no cenário da moda internacional apontam que Virgil Abloh da Off-White irá ocupar a vaga na Louis Vuitton. Enquanto isso, Kim Jones estaria indo assumir o masculino da Burberry.