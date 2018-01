Primeiro dia do InspiraMais 2019 é marcado por novidades e realizações

Tamanho do Texto: +A -A

Um sucesso! Este é o clima no Salão de Design e Inovação de Materiais que ontem e hoje apresenta as inspirações e inovações da moda em São Paulo. No Pro Magno Centro de Eventos, importantes players da moda, entre produtores, compradores, designers e jornalistas estão conhecendo tecidos, aviamentos e componentes que serão destaque no Verão 2019. Guiado pelo conceito de Resistência, definido após meses de estudo pelo Núcleo de Design da Assintecal, o Inspiramais é o ponto de encontro da inovação e criatividade neste começo de ano. “Eu acabei de dar uma volta no Salão e o meu coração está batendo a milhão. Todas as pessoas que eu encontrei falaram que não estavam satisfeitas e, sim, satisfeitíssimas. Isso significa que a turma trabalhou muito bem para que eu conseguisse fazer o meu trabalho e desse tudo certo”, disse Walter Rodrigues, coordenador do Núcleo da Assintecal, após a abertura do evento.

Fernando Pimentel, da Abit, Cândida Cervieri, diretora da Abimóvel, Ilse Guimarães, superientendente da Assintecal, Fernando Bello, do CICB, Edmundo Lima, da Abvtex e Heitor Klein, da Abicalçados

E não é para menos. Mais uma vez, a associação e entidades parceiras se superaram em mais uma edição. Por lá, a moda autoral volta a ser a grande estrela. Neste trabalho do Núcleo de Design da Assintecal, o objetivo é dar as ferramentas necessárias aos personagens da moda para fomentar a produção inovadora, que ocupa o topo da pirâmide dos consultores, os 10% da moda. Com este propósito, uma palavra atravessa as temporadas como lema do Inspiramais e, inclusive, como essência do evento: inquietude. “Isso faz com que sejamos muito receptivos às mudanças”, destacou Ilse Guimarães, superintendente da Assintecal.

Por falar nas novidades, esta edição do Salão vem repleta de mudanças. Se para o Verão 2019 a palavra da vez é Resistência, para o futuro, o lema na associação é transformação. A partir do próximo Inverno, a nomenclatura do Inspiramais irá mudar e não será mais preso às estações. “Nós vamos deixar de denominar Inverno e Verão e, agora, vamos chamar de 2019.1 e 2019.2”, anunciou Walter Rodrigues que explicou a mudança. “Estamos querendo estabelecer a não data de validade de um produto. No salto, não teremos mais uma referência do Verão ou Inverno de 2019. O Inspiramais será daquele ano, simplesmente. As pessoas vão usar esse produto por quanto tempo quiserem”, justificou.

O novo título do Salão de Design e Inovação de Materiais é ainda uma forma de reforçar o conceito do evento. “Essa é uma modificação porque a moda começa no Inspiramais. A gente está projetando a moda do futuro. Por isso enxergamos que não precisamos mais colocar carimbo de Inverno ou Verão, ainda mais em um país que temos todas as estações o ano inteiro”, comentou Walter que acredita que, já a partir da próxima edição, teremos mudanças no comportamento e dinâmica do evento. “Nós vamos ter uma moda muito mais conectada e com uma percepção maior de que o produto vai permanecer por mais tempo nas coleções de marcas que produzem os insumos de moda”, completou.

Salão de Negócios no InspiraMais

Por falar em futuro, embora esta seja a vez do Verão 2019 e seu conceito de Resistência no Inspiramais, o segundo semestre já tem seu espaço por lá. Nos projetos Preview do Couro, Referências Brasileiras e + Estampa, os consultores do Núcleo de Design da Assintecal trabalham o conceito de Alquimia como um insight do que veremos a seguir. “Nós estamos buscando um paralelo muito interessante no projeto da Alquimia conectando o orgânico com toda a tecnologia. Assim, a gente traz uma nova emoção. Nós do Núcleo da Assintecal não aguentamos mais falar de crise. Então, vamos mudar todo o nosso discurso e buscar outras formas de encantamento para, realmente, impulsionar as pessoas e fazer delas inspiradoras, assim como é o Inspiramais”, disse Walter Rodrigues.

Seguindo nessa linha de futuro e mudanças, o primeiro dia de Inspiramais Verão 2019 ainda reservou outras novidades para os personagens do setor. Cada vez mais sólida, a base do Salão de Design e Inovação de Materiais ganhou mais uma parceria de peso. Ao lado da Assintecal, a Abimóvel (Associação Brasileira das Indústrias de Mobiliário) passa a ser um reforço às ações da associação idealizadora do evento. “O Inspiramais é uma construção e ele não existiria se não fossem as parcerias. Este elo que estamos fazendo com a Abimóvel representa a interligação que existe hoje no mundo. Não existe mais um segmento e, sim, um estilo de vida. É isso o que estamos buscando. Queremos o melhor para vários setores brasileiros”, disse Ilse Guimarães.

Entre as ações previstas para esta parceria, a Assintecal e Abimóvel anunciaram mostras, oficinas e uma reunião com designers das empresas de mobiliário como iniciativas para movimentar o setor. “Durante todo o ano de 2017, nós conversamos com técnicos, avaliamos mercado, tendências, a necessidade da integração dos setores e indústrias e o repensar de como se fazer moda. Eu acredito que temos que explorar melhor a nossa brasilidade e o potencial que a indústria nacional tem”, contou Cândida Cervieri, diretora executiva da Abimóvel que hoje representa um setor com mais de 20 mil empresas e cerca de 283 mil empregos diretos ou indiretos no país.

Ainda no quesito parcerias, outro elo forte da Assintecal que é coroado no Inspiramais é a relação da associação com a Abit(Associação Brasileira das Indústrias Têxteis). Nesta edição, por exemplo, o Salão apresenta uma importante tecnologia desenvolvida em parceria com o SENAI Cetiqt. No Confecção 4.0, os visitantes do Inspiramais podem conhecer a máquina que mapeia o corpo humano para a produção de roupas sob medida. Para Fernando Pimentel, presidente da Abit, esta ligação entre as duas associações é um ganho para o setor. “Nós já temos uma relação de longa data com a Assintecal e, por isso, existia uma amizade e parceria grandes. Há cerca de três anos, entendemos que precisávamos aprofundar esse movimento porque a competição é muito forte em todos os setores que representamos. Por isso, precisamos de eventos representativos da nossa qualidade, tamanho e competência”, defendeu o presidente.

E um desses encontros que celebram o elo da Abit e Assintecal é o Inspiramais. De acordo com Fernando Pimentel, sua participação no Salão, é, justamente, fazer com que o evento que já é tradicional no calendário de moda da América Latina tenha ainda mais nomes de peso. “Nossas medidas visam mobilizar a base de associados e empresas têxteis para participarem e se integrarem a este evento que abre o ano, é inspirador e tem evoluído a cada ano. Ou seja, a nossa função é trazer cada vez mais empresas para o Salão e, assim, aumentar a oferta de matéria-prima para o setor de confecção”, disse Fernando Pimentel que tem planos grandiosos para o futuro desta parceria. “O nosso desafio é construir a identidade de que o setor de confecção também terá uma participação tão grande e relevante quanto a dos setores coureiro e calçadista. Não é para sobrepujar e, sim, melhorar tudo aquilo que podemos trazer para o setor”, concluiu o presidente da Abit.

O Inspiramais é promovido pela Assintecal, ByBrasil – Components and Chemicals, ABIT, TexBrasil, CICB, Brazilian Leather e Apex-Brasil; tem patrocínio da Cipatex, Brisa, Intexco, Altero, Branyl, Caimi&Liaison, Havir, Bertex, York, Colorgraf, Cofrag, Britânnia Têxtil, WOLSFTORE, Sappi Dinaco, ENDUTEX, Grupo Lunelli e Tecnoblu e apoio da ABEST, ABICAV, Abicalçados, IBGM, IBB, In-Mod, ABV-Tex, Ápice e Abimovel.