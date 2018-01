Marina Ruy Barbosa adota sobrenome do marido: "Vão achar que sou parente do Walther Negrão"

Tamanho do Texto: +A -A

Marina Ruy Barbosa atualizou suas redes sociais e acrescentou o sobrenome Negrão, do marido Xandinho Negrão, com quem casou em outubro do ano passado. Bem-humorada, a atriz citou as confusões de seu nome com o do autor Benedito Ruy Barbosa, responsável por sucessos como "Renascer", "O Rei do Gado", "Terra Nostra" e outros. "Marina Ruy Barbosa Negrão, estava pensando... agora eu sou parente de dois autores, Benedito Ruy Barbosa e Walther Negrão", disse.

Marina Ruy Barbosa brinca com confusões por sobrenome famoso

Vale lembrar que muitos já chegaram a insinuar que ela só teria espaço na televisão por conta do "parentesco" e, por diversas vezes, a atriz explicou que o sobrenome famoso vem de outra figura importante: o jurista Ruy Barbosa, de quem é tetraneta. "Tenho orgulho de ser tataraneta do Ruy Barbosa, mas não vou negar que seria súper ser parente do Benedito... Por outro lado, acho legal poder dizer que não recebi nenhuma ajudinha para conseguir realizar meu sonho. Me dá um certo orgulho", chegou a afirmar, em entrevista ao "Extra". No Twitter, ela também rebateu o comentário de um usuário que questionou se a atriz teria algum parente na Globo por conta de seus tantos papéis em novelas. "Nenhum! Por isso que estou suando desde os 9 pra conquistar meu lugar", escreveu.