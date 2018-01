Marido de Anitta fala do relacionamento da esposa com Lewis Hamilton

Tamanho do Texto: +A -A

Desde que criou uma conta no Twitter, Thiago Magalhães, o marido de Anitta, tem divertido os fãs com seu humor e várias respostas engraçadas aos admiradores da esposa. Por lá, ele não foge de nenhum tipo de questionamento. Prova disso é que, recentemente, um internauta lembrou que a poderosa já havia ficado com o inglês Lewis Hamilton. Sem titubear, Thiago fez piada com o comentário e elogiou o atleta: “Mais um motivo pra eu gostar dele! Além de um ótimo piloto, tem muito bom gosto”.

Vale lembrar que, em janeiro do ano passado, Anitta se encontrou com Hamilton para passear de quadriciclo no deserto. Na ocasião, diversos veículos afirmaram que os dois estariam se conhecendo melhor. Em setembro, o piloto publicou um vídeo de "Will I See You" e elogiou a poderosa: “Estou tão orgulhoso Anitta. Sei o quanto você trabalhou para os vocais e para perder o sotaque. Você chegou lá! Ficou incrível! Parabéns”, escreveu o inglês.

Mas parece que, de fato, Thiago não é um homem ciumento. Um fã chegou a questioná-lo sobre a amizade de Anitta com J Balvin, seu parcerio em "Downtown". "Thiago, você sente ciúmes da Anitta com outros homens? Tipo J Balvin. Cê sabe que muitos shippam Balnitta, né, filho?", perguntou o seguidor. "Sinto não! Relação deles é de amizade. O cara é muito bacana com ela", assegurou o empresário.

Na última quinta-feira, 11, a cantora foi fotografada deixando um shopping na zona sul do Rio de Janeiro ao lado do marido. Loira, Anitta dispensou maquiagem para o passeio e chamou atenção ao combinar um camisetão com tênis. No dia seguinte, Thiago a elogiou após internautas terem dito que ela estaria usando uma roupa dele. "Larissa é a mulher mais prática do mundo! Impossível não se apaixonar". Fofos, né?