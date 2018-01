Paula Fernandes entra em "Deus salve o Rei": "Sou noveleira, vou me divertir muito"

Tamanho do Texto: +A -A

Os fãs de Paula Fernandes podem comemorar! Nesse ano, a cantora aparecerá nas telinhas para todo o Brasil. É que a sertaneja fará uma participação para lá de especial em "Deus salve o Rei", como uma freira que gosta de cantar, mas, ironicamente, é bastante desafinada. Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, Paula terá uma intensa preparação antes de dar as caras na trama de Daniel Adjafre - mas ela já está empolgadíssima. "Sou bem noveleira quando posso! Inclusive é uma grande honra dar voz à tantas trilhas de novelas e filmes! Já foram mais de 16 novelas! Participar da superprodução 'Deus Salve o Rei' será mais uma experiência incrível! Acho que vou me divertir muito! Não vejo a hora!". Ainda de acordo com a colunista, foi a sertaneja quem pediu para participar da trama, já que teria se apaixonado pela história.

Paula Fernandes

A participação da cantora será por volta do capítulo 70, mas o ano de Paula promete ainda mais trabalho. "A novela será um 'esquenta' para esse ano que vem cheio de novidades na minha carreira. Logo meus fãs vão conferir a nova turnê que estou preparando com muito carinho!", adiantou.