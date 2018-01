Xuxa e Junno Andrade adotam alimentação vegetariana: "Refeições sem dor, medo e sangue"

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Xuxa Meneghel começou 2018 com uma mudança radical. A apresentadora e o namorado, o ator Junno Andrade, decidiram adotar uma alimentação vegetariana. "Uma vida mais saudável, onde nenhum coração terá que deixar de bater pra nos alimentar. Não haverá sangue, medo, dor e nem remorso em nossas refeições", escreveu o ator, que foi além: "Nos alimentaremos de amor e respeito aos animais. É uma decisão muito difícil e corajosa. Sabemos o quanto somos frutos de uma cultura onde se pode matar em nome da sobrevivência do homem, não importando se outros seres devem abrir mão de suas vidas e de sua paz para que isso aconteça. Uma vida mais saudável, onde nenhum coração terá que deixar de bater pra nos alimentar", explicou.

Xuxa e Junno

O ator publicou uma foto do prato do casal: hambúrguer de grão de bico, arroz multigrãos, salada e banana. "Reconhecemos, sim, nossa culpa em todo esse processo, onde acabamos por compactuar com esse hábito tão cruel e egoísta, mas o melhor de fazer parte dessa experiência de vida é saber que nunca é tarde para dar o primeiro passo, para mudar e pra nos tornarmos melhores. Estamos muito longe ainda, mas quem sabe um dia seremos dignos de sermos chamados de seres humanos", completou ele.

Xuxa, entretanto, ainda não se pronunciou sobre o novo hábito do casal.