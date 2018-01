Neymar assiste "Deus salve o Rei" e pede à Bruna Marquezine: "Por favor, sem beijos"

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Desde que reataram no Réveillon em Fernando de Noronha, Neymar Jr. e Bruna Marquezine tem feito questão de demonstrar todo seu amor e carinho pelas redes sociais. Nessa terça-feira, 9, dia em que a atriz estreou em "Deus salve o Rei", o craque fez questão de mandar uma mensagem romântica para a amada. "Vai meu amor, você é foda", disse ele. Bruna se derreteu: "Eu te amo demais! Muito obrigada, preto".

Neymar interage com Bruna pelas redes sociais

Como não poderia deixar de ser, o jogador prestigiou o primeiro capítulo da trama medieval global, mesmo em Paris. Durante um vídeo em que aparece no sofá de casa com pipoca e tudo, ele comentou as cenas da namorada. "Mulher brava da porra, hein?", disse, sobre a sequência em que Catarina, personagem de Marquezine, aparece esnobando um menestrel que tentou conquistá-la com versos românticos. "Essa princesa é brava, hein?", comentou ele, marcando Bruna na publicação.

Neymar assistiu ao primeiro capítulo de "Deus salve o Rei"

Durante a transmissão ao vivo da atriz no Instagram, o craque do Paris Saint-Germain deu uma chamada na amada: "Tchau, vou ver a novela. E por favor, sem beijos". Bruna, claro, riu do "alerta". "Meu amor, vai ver a novela! Fique tranquilo, não tem beijo no primeiro capítulo, pode ir!".

E o jogador parece que está mesmo envolvido no trabalho da namorada, tanto é que, na última segunda-feira, ele compartilhou um vídeo em que Bruna aparece no cinema - onde participou da pré-estreia da novela - e deixou outro recado amoroso: "Boa sorte, meu amor". Fofos, né?