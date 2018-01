Brad Pitt reprova atitude de Angelina Jolie ao levar filho para o Globo de Ouro

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Angelina Jolie chamou atenção no tapete vermelho do Globo de Ouro por conta de sua beleza, claro, e também de seu acompanhante: o filho Pax Thien, de 14 anos. Mas parece que Brad Pitt não gostou muito da história. Segundo uma fonte do "Hollywood Life", o ator ficou incomodado com a presença do menino na premiação. " "Angelina foi pelas costas de Brad e levou Pax para o Globo de Ouro sem a permissão do pai. O Brad ficou furioso por não ter sido consultado antes sobre levar Pax para um evento de adultos. Ele ficou ainda mais irritado ao descobrir através dos filhos, no último minuto", contou uma fonte, à publicação.

Angelina Jolie e Pax Thien no Globo de Ouro

"O Brad gosta que as crianças tenham experiências extraordinárias por causa de família única que possuem, mas ele gostaria de fazer parte das decisões relacionadas aos filhos, como ir numa premiação, por exemplo. Brad pensa que não é inteiramente saudável o jeito que Angelina leva as crianças para todos os lugares que vai. Então, ele deixou claro que, antes de premiações, gostaria de ser informado sobre as aparições públicas dos filhos", completou.

Mas parece que a ex-mulher do ator não se abalou. Três dias depois do Globo de Ouro, Angelina foi fotografada com as filhas Zahara, de 13 anos, e Shiloh, de 11, na cerimônia de gala National Board Of Review Awards, em Nova York.