Larissa Manoela rebate críticas por vida amorosa: "Zelo pela coisa pura do namoro"

Com apenas 17 anos, Larissa Manoela já tem uma lista de ex-namorados que chama atenção de seus fãs e admiradores. Isso porque a bela já se relacionou com alguns colegas de elenco de tramas em que protagonizou. Atualmente, ela namora o ator Leo Cidade e rebateu a “fama de namoradeira”. "Sou uma menina normal, mas acho que zelo muito por essa coisa pura do namoro, não ficar por aí com vários. Eu sou muito dessa coisa tradicional", disse, em entrevista ao "TV Fama", exibida na noite desta segunda-feira, 8. "Eu não fico por aí com vários. Enfim, acho que sou muito dessa coisa tradicional", disse ela, que elogiou o novo eleito. "Estamos muito felizes. Leo e eu somos parceiros acima de tudo e compartilhamos os momentos bons", afirmou.

Larissa Manoela e Leo Cidade

A atriz, que integra o elenco de "As aventuras de Poliana", próxima trama infantil do SBT, com estreia prevista para o primeiro semestre, garantiu que tem um relacionamento com diálogo com os pais. "Às vezes sou bastante criticada por conta disso: por realmente mostrar. Mas prefiro muito mais fazer as coisas certinhas com meus pais sempre cientes".