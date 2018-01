Depois da "Magrella": Victor Niskier prepara linha de móveis sustentáveis

Tamanho do Texto: +A -A

Sua Magrella é famosa entre os mais antenados e apaixonados por móveis e decoração. A cadeira é, de fato, carro-chefe da linha de móveis V Niskier do arquiteto e paisagista Victor Niskier. E os motivos são muitos: "Eu percebia que meus clientes buscavam uma poltrona de até R$2.000 e não encontrava facilmente. Aí surgiu a cadeira Magrella, que teve alta recepção do público, com valores mais acessíveis. A partir dela veio a linha de móveis, em paralelo com meu escritório de arquitetura, o ArqNisk", diz ele, que se formou pela PUC-Rio e fez pós-graduação em conforto ambiental na Universidade de Coimbra, em Portugal. “Como a minha formação é esteticamente ampla, acabei desenvolvendo questões de criatividade, concepção de projeto... me direcionei um pouco para o design e, a partir do que eu sentia que os clientes precisavam em questão de compra de mobiliário, do que eu procurava no mercado, surgiu a vontade de fazer uma linha própria de móveis", conta.

Victor Niskier

O sucesso é tanto que a linha foi convidada a estar presente nos itens de venda da Way Design ao lado de nomes como Sérgio Rodrigues, Fasanello, Jader Almeida e outros. “É uma grande honra pra mim como designer estar fazendo parte desse time de produtos vendidos na Way. A partir do primeiro semestre os produtos da minha linha vão ser encontrados exclusivamente por lá”, comemora. E vem grandes novidades por aí! "A ideia é partir para uma linha mais sustentável, com pedras sintéticas, madeiras de reflorestamento e restolhos de inox, que é uma parceria com a High Inox. Eles me convidaram e agora vou fazer design a partir de objetos de descarte", adianta.

Paralelamente a isso, Victor também assina outros projetos e parcerias. A Casa Levi's do Rio, por exemplo, contou com sua cuidadosa curadoria e, claro, seu mobiliário exposto por lá. “A partir daí surgiram outros convites, como a mostra 'Novos talentos do design brasileiro', produzida pelo Sandro Schuback”.

Magrella

E esse ano também já começou agitado. Victor está à frente da curadoria de um camarote corporativo na Sapucaí e fará toda a ambientação junto com a Dell Anno. “Posso adiantar que faremos a primeira cozinha de vidro da Sapucaí. Então todo mundo vai poder interagir com os chefs preparando pratos e tal. Além disso, o camarote terá móveis da minha linha e vai selar a união da Renault com a Nissan e a Mitsubishi”, conta ele, que tem uma sólida parceria com a Dell Anno.

Projeto do Ipanema Harbor

Pensa que acabou? Pois ele se prepara para projetar uma ocupação despojada em Ipanema, o Ipanema Harbor, que promete ser o hotspot do verão. O projeto, todo feito de conteiners em uma linguagem industrial, vai dar o que falar. "Além de mostras de arte, vai ser um espaço transado, um point em Ipanema, vamos apropriar com lojas, coletivos de roupas, cervejaria artesanal. As pessoas vão ser inquilinas com livre uso do conteiner e eu vou ser curador e autor do projeto", adianta. "Vai ter a parte de paisagismo urbano, estamos estudando grafiteiros para o espaço. É uma proposta de local descolado para o verão carioca. Tudo dando apropriação para um terreno que, com a crise mobiliária, estava ocioso", diz. “Estou sempre com os pés nesses três campos: arquitetura, design e moda”, define.