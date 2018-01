Carolina Dieckmann quer mais filhos: "Mas não tenho vontade de engravidar de novo"

Tamanho do Texto: +A -A

Mãe de Davi, de 19 anos, e José, de 10, Carolina Dieckmann confessou que tem o desejo de ser mãe novamente. A atriz, no entanto, não planeja uma nova gravidez - contrariando a vontade do marido, Tiago Worcman, que quer mais um herdeiro biológico. "Isso é um probleminha. Ele quer muito e eu não tenho tanta vontade de engravidar de novo. É muito legal você ter um filho, mas é meio que um pensamento parecido com essa coisa de você comprar cachorro, sabe? E ficar dando dinheiro pra canil em vez de adotar um filhote que já está aí e que precisa de amor e cuidado", explicou, em entrevista à colunista Mônica Bergamo da "Folha de São Paulo".

Carolina e o marido, Tiago Worcman

Carolina lembrou, ainda, da época do nascimento do primeiro filho. "Eu fiquei maluca. Fiquei 15 dias sem dormir quando ele nasceu. Chegou uma hora em que o médico falou: ‘Vou ter que te dar remédio. Ele me dava, saía do quarto e eu cuspia o remédio", contou, sobre o herdeiro com Marcos Frota. “Não conseguia dormir, porque eu falava: ‘Meu Deus do céu, como é que eu consegui fazer isso tão perfeito? E ele tá respirando sozinho, ele mama no peito e dá tudo certo! Caramba! Eu fiquei maluca de amor”, disse ela que, com José, foi diferente. “Com o segundo filho, eu já dormi".

A atriz recordou a época em que fotos íntimas suas foram roubadas. Na época, os hackers exigiram uma quantia em dinheiro para não divulgar as imagens, mas Carolina não cedeu. Com o desdobramento do caso, em 2012, foi aprovada uma lei contra a invasão de computadores que leva o seu nome. "Sinceramente? Eu já ultrapassei essa história. A parte bonita já superou em muito a parte ruim. Ela para mim, hoje em dia, é uma lembrança boa. Algo que... é mais uma limonadinha que a gente fez com o limão! Não acesso mais as memórias ruins, só as boas", garantiu.