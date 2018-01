Bella Thorne revela ter sido sexualmente abusada: "Ajudem essas almas"

Tamanho do Texto: +A -A

A atriz americana Bella Thorne de 20 anos – que fez fama no canal "Disney Channel" e em filmes como Juntos e Misturados e Fica Comigo – usou suas redes sociais neste domingo para desabafar sobre os abusos sexuais que sofreu durante toda a sua infância até os 14 anos.

Bella Thorne

“Eu fui abusada sexualmente desde que eu me entendo por gente até chegar aos 14 anos. Só parou quando eu finalmente tive a coragem de trancar a minha porta e ficar encostada nela. A noite toda. Esperando por alguém que se aproveitaria da minha vida outra vez. Sempre esperei para que isso parasse e parou. Mas alguns não têm tanta sorte de sobreviver. Por favor, ajudem todas as almas abusadas”, afirmou em sua conta no Instagram. Bella ainda utilizou a hashtag #TimesUp, que mobilizou a industria do entretenimento nesse domingo, durante a transmissão da premiação do Globo de Ouro, em Los Angeles, em um movimento contra o abuso e o assédio sexual.