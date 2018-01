Após suposta "evasão hospitalar", Letícia Sabatella se pronuncia

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Na última semana, surgiram na internet notícias que davam conta de que Letícia Sabatella teria deixado o CTI de um hospital por conta própria, mas, de acordo com a atriz, a história não foi bem assim. Em uma postagem nas suas redes sociais, a Delfina de "Tempo de amar" afirmou que teve alta. "Após a reversão, a meu pedido (insistência) obtive alta com as devidas recomendações para acompanhar em casa. Nenhuma evasão. Talvez um comportamento tipo cachorro magro: 'Tchau, gente. Muito obrigada pela hospedagem maravilhosa, essas agulhinhas adoráveis, mas preciso dar um chego ali em casa (que por sinal , fica pertíssimo da Clínica. Saí da Clínica, após autorização do médico responsável, me despedindo, agradecendo, verificando o pagamento de honorários. Tudo certo, já faz uma semana", explicou ela, que teve uma perda de vitaminas e palpitações.

Letícia Sabatella já voltou a gravar "Tempo de amar"

"Eu tive uma desmineralização que acarretou em baixa de pressão, cefaleia, vômito e palpitação. Coisa que pode acontecer quando não faço exercícios regularmente (estou desde julho recuperando da ruptura do gastrocnêmio), enfio o pé nas ceias de fim de ano, fico 'meio' estressada... Enfim reverte-se o quadro com soro e medicamentos", disse ela, que agradeceu a preocupação de amigos e fãs. "Muito agradecida a todos que delicadamente me procuraram para saber de meu estado. Quanto à Clínica, acho que precisa dar mais qualidade à privacidade de seus pacientes, espero melhoras pra ela. Tava trabalhando e estou tendo mais sossego para responder aos queridos que se preocupam com o meu bem estar! Que imenso carinho! Todo o Amor , Saúde e Paz!".