Nova era? Semana de moda masculina de Londres terá apresentações virtuais

Os tempos estão mudando e a moda segue acompanhando o ritmo da tecnologia. Prova disso é que alguns dos grandes estilistas de Londres estarão ausentes na semana de moda masculina, que começa no próximo sábado, 7, por terem preferido fazer apresentações na internet. Essa transição para os novos métodos de conexão com os consumidores fez com que evento sofresse uma enorme baixa: serão apenas 50 desfiles tradicionais ao longo dos três dias, enquanto cerca de 80 estilistas exibirão suas criações em outros espetáculos.

Desfiles presenciais serão substituídos pelos "online"

Vivienne Westwood, por exemplo, anunciou que descartará um desfile de praxe. A ícone punk divulgará sua coleção através de uma apresentação audiovisual. Outras grandes grifes britânicas, como Burberry e J.W. Anderson, decidiram pular o evento, optando por desfiles de moda mista durante a semana de moda feminina de Londres em fevereiro. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que isso acontece. Na última edição, a semana de moda masculina de Londres também teve baixas por conta dos desfiles unissex.