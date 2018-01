Bianca Bin fala sobre ritual com menstruação: "Descarto o sangue na natureza"

Tamanho do Texto: +A -A

No ar como a protagonista Clara em "O outro lado do paraíso", Bianca Bin dividiu alguns detalhes de sua vida com os fãs. Em uma entrevista à revista "Glamour", ela contou que pratica um ritual de descarte de seu sangue menstrual na natureza. "Sempre agradeço por esse sagrado feminino e planto a minha lua. Plantar a lua é devolver o sangue para a terra. Uso coletor menstrual e coloco o sangue nas plantas, diluído em água. É uma forma e fechar o ciclo. Isso mudou minha relação com meu corpo e com me entender mulher. O universo é uma grande potência feminina e é com essa força que eu busco me conectar sempre", afirmou ela, que nem sempre foi tão bem resolvida com o assunto. "Morri de vergonha quando eu menstruei. Eu tinha 12 anos e o que era para ser um processo bonito e feminino foi traumático. Fiquei horas trancada no banheiro. Hoje passou, ainda bem!".

Na mesma entrevista, a atriz revelou que é intensa em seus relacionamentos. "Me apaixonei aos 14 anos, e tinha certeza de que seria para sempre... Ele tinha 17 e vivia me traindo. É que eu não tinha iniciado minha vida sexual ainda e ele lá, com a testosterona bombando. Hoje entendo tudo! Mas na época sofri horrores. Terminamos uma vez e minha mãe conta que quase chamou os bombeiros de tanto que eu soluçava. Acabamos mesmo só seis anos depois", lembrou. "Sou assim intensa, o tipo de pessoa que junta e fica. Tive apenas três namorados na vida, já casei... Eu me entrego", disse ela, que já foi casada por 5 anos.