Daniela Mercury critica corte de verbas no Carnaval

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Sempre muito sincera em relação ao que pensa e diz, Daniela Mercury criticou o corte de verbas ao Carnaval carioca nesse ano. "O samba é nossa forma de oração, nosso hino nacional. E o carnaval é onde o povo do Rio de Janeiro se celebra como cidadão", lamentou a cantora, em entrevista ao "Extra".

"Não é inteligente cortar as verbas das escolas, pelo bem que faz, pela esperança que pacifica e motiva, e porque esse dinheiro gera muitos empregos diretos e indiretos. Além disso, o retorno do investido é muito maior que qualquer campanha no exterior para incentivar turismo no Brasil", analisou ela, que usou parte da letra de sua canção "Samba presidente" para endossar seu discurso. "Na minha casa, palavra é tambor, sílaba, batucada; quem não entende o tambor não entende nada”.

Daniela Mercury promete agitar o Carnaval de Salvador

No que depender dela, porém, a data não perderá sua animação. Ao lado da amiga Claudia Leitte, ela agitará a folia em Salvador. “Minha amizade com Claudinha é maior a cada ano, sempre fomos muito carinhosas uma com a outra. Agora inventamos um evento juntas, uma grande festa do verão brasileiro”, adiantou ela. "Aguardem muitas surpresas".