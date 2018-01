Neymar e Bruna Marquezine passaram o Natal juntos

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

O beijo de Bruna Marquezine e Neymar em Fernando de Noronha quebrou a web no final do ano, mas parece que os dois já estavam juntos bem antes disso. A revelação deu-se após uma foto em que o jogador aparece com crianças refugiadas circular pelas redes sociais. Até então, acreditava-se que a volta do namoro tivesse acontecido depois de uma longa conversa durante uma das festas no arquipélago pernambucano. Mas, na imagem que vazou na internet, é possível ver o craque com a família de refugiados que Marquezine recebeu em sua casa no Natal.

Neymar com os refugiados no Natal

O casal, porém, só voltou a se seguir no Instagram após assumirem a volta do relacionamento. Na rede social, o craque do Paris Saint-Germain ainda fez uma declaração apaixonada para a amada com direito a foto de beijo: "Quando vi, já estava nos teus braços... Te amo, pretinha". Desde que se reencontraram, os dois já passearam de barco com o filho do atleta, Davi Lucca, e aproveitaram os primeiros dias de 2018.

Bruna e Neymar se despedindo em Noronha

O recesso de fim de ano de Neymar acabou nessa quarta-feira, 3, e o atacante foi fotografado se despedindo aos beijos da amada - com direito a choro e muito carinho. O goleiro Kevin Trapp, companheiro de time de Neymar, também se despediu da namorada, a modelo Izabel Goulart e os dois voltam para Paris, onde os treinamentos do time francês recomeçam.