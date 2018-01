Giovanna Ewbank elogia Sasha Meneghel e diz: "Quero conhecer sua casa em Nova York"

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

O novo quadro "Pergunta dos amigos" do canal no Youtube de Giovanna Ewbank tem bombado. Uma das celebs que apareceu por lá foi Sasha Meneghel, que questionou a mãe de Titi sobre o período em que ela morou em Nova York. Vale lembrar que a filha de Xuxa também mora na cidade americana atualmente. “Quando eu fiz 18 anos e fui morar fora do Brasil com o meu namorado, eu tive que começar a lavar roupa, lavar louça, banheiro, limpar privada. E eu adorei, sabia? Acho que foi uma fase que me fez amadurecer muito e eu cresci. Você deve estar gostando muito de estar aprendendo tanto, tendo essas vivências que você não tinha aqui no Brasil”, disse Giovanna, que aproveitou para elogiar Sasha, dizendo nunca ter imaginado que ela pudesse ser uma pessoa "tão incrível". “Quero conhecer sua casa aí em Nova York. Eu quero ver você lavando louça, limpando a casa, fazendo seu café da manhã”, avisou a Youtuber.

Sasha participou do quadro no canal de Giovanna Ewbank

Xuxa também participou do quadro. A apresentadora quis saber a razão de Giovanna e Bruno Gagliasso terem adotado uma criança no Malawi e não no Brasil. "Eu não tinha pretensão de adotar e nem ter filho tão cedo. Fui fazer um trabalho no Malawi, em um dos lugares que fui eu conheci a minha filha e me apaixonei perdidamente por ela, e ali eu falei: 'Ela é minha filha, sou mãe dela, não tem como ir embora daqui sem ela'. Liguei para o Bruno e ele falou: 'Tô indo praí'. Se a gente tivesse pensado antes em adoção a gente teria entrado na fila no Brasil. Mas para mim não existe esse peso de adotar aqui ou lá, para mim ser humano é ser humano, e amor é amor. E o que senti pela Titi no momento que vi ela eu não tinha como fugir", explicou.