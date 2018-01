"Contava uma história com meu corpo", diz Maria Joana, vencedora da "Dança dos Famosos"

Tamanho do Texto: +A -A

Vencedora do quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão do Faustão", Maria Joana se definiu como realizada pela experiência no quadro. Ao lado do parceiro Reginaldo Sama, a atriz teve a chance de mergulhar em uma arte que já admirava. Mas esta não foi uma tarefa fácil. Durante alguns meses, Maria Joana descobriu novas possibilidades com o seu corpo e ritmos que iam do Nordeste à Europa. “Foi um período muito intenso em que eu ia dormir pensando no forró e acordava já no passo doble”, lembrou.

Maria Joana foi a vencedora do "Dança dos Famosos"

Porém, o esforço foi recompensado. Na final, há duas semanas, Maria Joana venceu o Dança dos Famosos em uma disputa com Lucas Veloso e Nicolas Prattes. No entanto, segundo a atriz, “a ficha ainda está caindo”. “Eu fui entender melhor o que representava tudo aquilo mais para o final do programa quando ouvi no Projac uma mulher dizendo que podia viajar me vendo dançar. Para ela, as apresentações a ajudavam a descansar e esquecer dos problemas. Foi aí que eu vi que, sem nenhum texto, eu estava contando uma história através do meu corpo”, disse.

E que história! Com o passar das semanas, Maria Joana foi consolidando seu apelido de abusada entre os jurados por arriscar passos no palco do Domingão do Faustão. Mas, segundo a atriz, isto não fora uma estratégia e, sim, o diferencial. “Eu sempre gostei do processo de criação e isso eu trago desde o teatro. Não é só entrar em cartaz ou me apresentar. Para mim, é importante eu estar em todas as etapas e trazer novas possibilidades. E foi isso o que eu fiz no Dança. O (Reginaldo) Sama me deu muita liberdade para criar com ele. Aí, ouvíamos a música para entender do que se tratava e íamos juntando nossas ideias”, lembrou.

Neste processo, além da parceria do professor e coreógrafo, Maria Joana destacou a opinião do júri a cada programa. “Mesmo eu sabendo que o ritmo ia mudar, sempre achei importante ver onde eu errei e como poderia melhorar. E eu ficava tão atenta na hora deste feedback que, na maioria das vezes, nem lembrava das notas que recebia”, confessou a atriz que, como dificuldade, desta experiência apontou o combo de sensações que representa o Dança dos Famosos para os participantes. “É uma mistura de diversos fatores. Nós temos pouco tempo para cada ritmo, eram apenas nove horas por semana. Mas, por outro lado, o corpo não tinha descanso porque passávamos a semana inteira ensaiando, dançávamos no domingo e na outra terça-feira já era um novo desafio. E isso para quem nunca dançou foi muito difícil. O meu corpo precisava se acostumar aos novos movimentos e eu às novas contagens”, disse Maria Joana que, antes do programa, só havia feito jazz quando criança.

Maria Joana durante os ensaios

E não foi só. No dia da final, Maria Joana e os outros finalistas ainda participaram do Arquivo Confidencial. “Isso me matou”, contou a atriz que teve seu lado íntimo revelado ao público. “Eu fiquei super feliz e contente de me ver naquela situação. Era a minha família, meu namorado e meus amigos mostrando a Maria Joana que pouca gente conhece. E eu sou a mistura de todos eles juntos”, disse. Depois desta experiência, a atriz acredita que o público que a conhece das novelas e da dança agora terá uma nova visão sobre sua personalidade. “Foi uma oportunidade de quem gosta do meu trabalho me conhecer como eu realmente sou. Na verdade, eu acho que os ensaios já foram uma introdução, mas o Arquivo Confidencial pontuou”, analisou.

Porém, mais do que uma chance de mostrar seu outro lado na telinha – e de chorar um bocado –, o Arquivo Confidencial também é para muitos a consagração e reconhecimento da carreira. Mas, para Maria Joana, o “chegar lá” é bem relativo. A atriz, que tem sete novelas na Globo, acredita que a profissão seja como vinho. “A carreira do ator, de maneira geral, tem uma consagração meio abstrata. Não tem muita idade para atingir este topo. Quanto mais velho e com mais maturidade vamos ficando, melhor é o nosso trabalho. Então, eu acho que o mais interessante é este passar do tempo como uma forma de buscarmos mais conhecimento e experiências”, disse.

Sendo assim, é isto que Maria Joana tem em mente para 2018. Após sete anos intensos na televisão, a atriz conta que o novo ciclo será para um retorno aos palcos. “No primeiro semestre eu vou fazer uma peça com duas amigas. Este é um projeto autoral que eu comecei lá atrás e vamos pôr em prática agora”, contou sobre a montagem que ainda não tem texto pronto, mas irá falar sobre uma das paixões de Maria Joana: o Oriente. Além disso, a atriz contou que também quer aproveitar o conhecimento adquirido no Dança dos Famosos para próximos trabalhos artísticos. “Eu adoraria fazer uma personagem que dança algum ritmo. Foi uma experiência que eu adorei e gostaria de continuar praticando”, disse Maria Joana.