Casal na ficção, Erika Januza e Caio Paduan desmentem boatos de affair

A química entre Raquel e Bruno em "O outro lado do paraíso" é tão intensa que sobrou até para os seus intérpretes, Erika Januza e Caio Paduan. Depois de passarem a virada do ano em Salvador juntos, os dois tiveram que desmentir boatos e suspeitas de que estariam se relacionamento na vida real. Após a foto da virada, a atriz tomou a iniciativa de explicar aos fãs e agradeceu o carinho do público. "Oi, gente! Cheguei de viagem e tô aqui olhando posts, comentários e etc... Adoro! Vocês são os melhores! Caio Paduan e eu somos amigos e trabalhamos de verdade para dar química e física ao nosso casal. Uma amiga em comum nos convidou pra mesma virada e lá fomos nós!", contou.

Erika Januza e Caio Paduan como Raquel e Bruno

"Às vezes acontece e casais vão além. Se estiverem livre, tudo bem, mas não é o caso aqui. Então vocês vão shippando 'Bruquel' daí... Que a gente vai shippando de cá!", disse. Caio endossou a amiga. "Erika Januza deu o papo direto: somos parceiros! Agradecemos os elogios ao nosso trabalho e a torcida pelo casal Bruno e Raquel! Beijos e feliz 2018!", desejou.

Vale lembrar que, recentemente, Caio terminou seu namoro de três anos com a também atriz Julia Konrad, que usou as redes sociais para afirmar que a amizade com o ex continua. "Nunca é fácil terminar um relacionamento, mesmo que bem, como nós fizemos. Fica ainda mais difícil sendo pessoas públicas. Continuo tendo um amor muito grande pelo Caio, só que agora um amor de irmã. Sim, eu e o Caio terminamos nosso relacionamento. Sim, continuamos muito amigos e numa relação de parceria e muito amor um pelo outro. Não, não deixei de segui-lo em nenhuma rede social e não, não foi por nenhum motivo externo. Simplesmente mudamos. Nosso relacionamento amoroso sempre foi pautado na parceria, amizade e muito amor e respeito um pelo outro. Esses sentimentos continuam. Sempre estaremos presentes na vida um do outro. Peço somente que nos entendam e respeitem esse nosso novo momento", explicou.