Bruna Marquezine publica foto com Neymar e se declara: "Eu quero nós. Grudados"

Depois de alguns dias de paixão, Bruna Marquezine e Neymar tiveram que se despedir, já que o recesso de fim de ano do craque acabou nessa quarta-feira, 3, e o atacante teve que embarcar novamente para Paris, onde os treinamentos do Paris Saint-Germain recomeçam. Bruna, então, usou suas redes sociais para se declarar ao namorado - com quem está desde 2012, entre idas e vindas.

Bruna e Neymar em Noronha

"Eu quero nós. Mais nós. Grudados. Enrolados. Amarrados. Jogados no tapete da sala. Nós que não atam nem desatam. Eu quero pouco e quero mais. Quero você. Quero eu. Quero domingos de manhã. Quero cama desarrumada, lençol, café e travesseiro. Quero seu beijo. Quero seu cheiro. Quero aquele olhar que não cansa.' - Caio Fernando Abreu (Tive que usar as palavras de Caio, porque acho que só as minhas não são suficientes pra descrever tudo o que eu sinto por você) (Te amo)", escreveu ela, na legenda de uma foto em que eles aparecem curtindo o mar de Fernando de Noronha. O jogador respondeu com carinho à declaração: "Sua linda, te amo, meu amor", disse ele, que já havia publicado uma imagem beijando a amada.