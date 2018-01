Sasha assume namoro pela primeira vez e eleito se declara: "Mais gata do mundo"

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Sasha Meneghel assumiu um namoro público pela primeira vez. O eleito da filha de Xuxa é o jovem ator Bruno Montaleone, que integrou o elenco de "Malhação" em 2015, na temporada "Seu lugar no mundo". Os dois, que apareceram juntos pela primeira vez em uma foto publicada por Bruno no final de dezembro, vinham recebendo pedidos dos fãs para que assumissem o relacionamento. Em uma viagem para curtir o ano novo em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, eles finalmente esclareceram.

Bruno Montaleone publicou essa foto ao lado de Sasha e escreveu: "Eu e minha pequena no set de Lagoa Azul"

"Galera, tô namorando pela primeira vez. Dicas, por favor! É normal ela mandar e eu fazer tudo? Tô fazendo certo?", escreveu Bruno, em tom bem-humorado, em seu Twitter. "Ah, ontem ela teve uma crise de riso incontrolável, acho que a minha veio com defeito. Onde conserta?", brincou ele, que foi além: "Como fica nosso ship? Só não me diz que é Brusha, tenho medo".

Sasha também se declarou ao amado: "Ei, adorotu"

Entre vídeos fofos compartilhados na web, o ator usou a conta da amada nas redes sociais e mandou o recado: "Olha, rapeize, feliz ano novo para geral. Invasão do Instagram". Já na madrugada desta segunda-feira, 1, ele fez questão de ressaltar sua admiração pela estudante de moda. "Aí, galera, minha namorada é a mais gata do mundo. Quer saber quem é? É ela. Ela me completa (e taca muito glitter também)".