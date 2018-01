Natalie Portman, The Weeknd, Riccardo Tisci: celebs escolhem Brasil para o Réveillon

Tamanho do Texto: +A -A

Quem escolheu ficar pelo Brasil no ano novo passou o Réveillon perto de muitos famosos da gringolândia, que também optaram por este destino. Diversas celebridades internacionais que passaram a virada de 2018 no país, como Natalie Portman, The Weeknd, Joel Kinnaman, Riccardo Tisci, Queen Latifah, Kevin Trapp e Peter Dundas. A escolha de cidade e locação para ver a queima de fogos foi extremamente variada - desde a praia de Copacabana até a sacada do hotel Emiliano, ambos no Rio de Janeiro, passando por Fernando de Noronha, Salvador, Trancoso e outros destinos badaladíssimos.

Natalie Portman postou uma foto da praia de Copacabana em seu recém-criado Instagram

A primeira celebridade flagrada curtindo a noite carioca foi Natalie Portman. A ganhadora do Oscar de melhor atriz está no Rio de Janeiro desde o Natal e, no início da viagem, conseguiu esconder a presença em solo verde e amaralo. No entanto, o Instagram do marido, Benjamin Millepied, acabou delatando o casal. Natalie passou a virada com o Benjamin e os filhos, Aleph e Amalia, na festa do hotel Emiliano. A família teve uma visão privilegiada da queima de fogos mais famosa do país, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ela foi fotografada na varanda do local seguindo a tradição brasileira e usando um modelo inteiramente branco. Nesta segunda-feira, Natalie aproveitou a ocasião para criar uma conta no Instagram e ainda postou uma foto na função 'Stories', onde é possível ver a praia onde passou a virada com uma legenda escrito ‘feliz ano novo’. Durante os dias que passou no Rio de Janeiro, ela conheceu o Cristo Redentor e ainda sambou muito na quadra da Unidos da Tijuca ao lado da rainha de bateria Juliana Alves.

Outro que passou por Copacabana foi o rapper The Weeknd. Conseguimos saber todos os passos do cantor através do que foi divulgado pelo próprio nas redes sociais, na função stories do Instagram. As imagens causaram algumas especulações, porque o cantor aparece de máscara cirúrgica em diversos momentos compartilhados. Apesar da polêmica, ele curtiu a virada no meio da multidão na praia, onde pode sentir de verdade como é passar o ano novo na praia. Depois de ver a queima de fogos, ele caminhou até Ipanema para uma experiência ainda mais brasileira: jogou flores para Iemanjá e pulou as sete ondinhas.

The Weeknd na praia de Copacabana

Após o episódio, o rapaz foi até o Fasano onde assumiu as pick ups de DJ por um tempo. No entanto, ele não ficou hospedado no hotel. The Weeknd alugou uma mansão para lá de luxuosa no Jardim Botânico. Quem fez companhia a ele neste percurso foi Ciarra, diretora criativa de Rihanna. Ela compartilhou vários cliques nas redes sociais com a legenda: “Final perfeito”.

A lista não para por ai. O designer de moda Riccardo Tisci, ex-diretor criativo da Givenchy, também esteve em Copacabana. A principal atração dos palcos na areia da praia foi a cantora Anitta, que fez o público rebolar muito ao som de seu novo single, 'Vai Malandra'. Uma das pessoas que curtiu essa vibe foi o próprio italiano Riccardo. Ele curtiu a festa da virada ao lado da amiga brasileira e fashionista Marina Morena. Através das redes sociais, ela divulgou que Riccardo Tisci já saiu do Rio de Janeiro. Em um jatinho particular, os dois foram para Trancoso, na Bahia, onde devem aproveitar mais um pouco do verão.

Riccardo Tisci

Joel Kinnaman veio para o Brasil especialmente para curtir o réveillon. Depois de passar alguns dias na Cidade Maravilhosa, ele foi para Angra dos Reis, no estado do Rio. No local, o rapaz celebrou a virada ao lado de amigos no Café de la Musique.

Quem esteve em solo brasileiro para curtir o réveillon foi a atriz, cantora e produtora Queen Latifah. A famosa nadou contra a maré e selecionou outro estado para passar a data. O local escolhido foi Salvador, na Bahia. A diva comemorou a virada na casa do cantor Caetano Veloso junto com outras celebridades nacionais como Alinne Moraes. Queen Latifah é amiga da mulher do cantor, Paula Lavigne, e por isso esteve na festa.

Trancoso, na Bahia, foi onde Peter Dundas celebrou a virada de 2018. Ele é o designer norueguês que esteve durante muito tempo por trás da grife Roberto Cavalli como diretor criativo. Nas redes sociais, ele compartilhou diversas fotos ao lado dos amigos no réveillon. “Feliz 2018!”, escreveu o Peter Dunas que ainda utilizou as hashtags ‘obrigada 2017’, ‘grato por tudo’, ‘pronto para o que vier’ e ‘aqui vamos nós’.

Kevin Trapp, Neymar e Bruno Gagliasso em Noronha

O goleiro alemão Kevin Trapp, do Paris Saint-Germain, escolheu um dos destinos mais aprovados pelas celebridades nacionais. O rapaz celebrou a virada em Fernando de Noronha acompanhado da namorada, a modelo brasileira Izabel Goulart, e ficou hospedado na pousada do ator Bruno Gagliasso. O casal foi na mesma festa de réveillon que Bruna Marquezine, Neymar, Bruno e outros. O alemão apareceu em vários cliques ao lado dos últimos dois brasileiros citados anteriormente. Em uma foto que compartilhou, ele aparece ao lado do jogador de futebol e companheiro no PSG, Neymar e do ator Bruno Gagliasso. “As amizades que Noronha faz…”, escreveu em português.