Filho de Kim Kardashian é internado: "Nosso fim de ano foi um desafio"

O ano novo de Kim Kardashian não foi de festa. É que seu caçula, Saint West, de apenas dois anos, foi diagnosticado com pneumonia e ela se revezou com o marido, Kanye West, durante três noites no hospital. “Meu bebê precioso é tão forte! Depois de passar três noites no hospital, vendo meu bebê receber múltiplas injeções intravenosas e ligado a máquinas de oxigênio, nosso fim de ano foi um desafio. A pneumonia é tão assustadora", desabafou a socialite, em uma imagem nas suas redes sociais.

Kim Kardashian e Saint West

"Eu só queria agradecer a todas as enfermeiras e médicos que trabalharam duro o tempo todo. Nós estamos tão gratos à todos vocês! Ele está em casa e tudo está melhor. Ele é tão resistente, eu tenho certeza que ele vai continuar dizendo que o passeio na ambulância foi legal! Meu forte Saint”, disse.

O pequeno é o segundo filho do casal, que espera a chegada de uma nova menininha, gerada por uma barriga de aluguel. E o clã Kardashian irá crescer ainda mais: além de Kim, Khloé espera seu primeiro filho com o jogador Tristan Thompson. Isso sem contar o mistério que cerca a suposta gravidez de Kylie Jenner.