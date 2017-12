Lexa grava clipe com diretor de Demi Lovato

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Aos 22 anos e já gerenciando a própria carreira, Lexa tem vários planos para 2018. Se a vida pessoal vai bem, obrigada - com direito à casamento marcado -, a profissional não está diferente. Isso porque ela acaba de gravar um clipe em Los Angeles, Estados Unidos, com ninguém menos do que o diretor SmithHouse, conhecido por trabalhar com Demi Lovato. A música "Foco certo" será lançada logo após o carnaval. "Eu gosto de fornecer conteúdos diferentes para os fãs. Essa canção fala de perseverança, motivação e vitória. Eu gravei o vídeo em Los Angeles, porque é um lugar onde as pessoas vão atrás de um sonho", disse ela, que não limita-se à rótulos. "Eu não curto ser resumida apenas como uma funkeira, pois meu som tem influência de vários estilos. Tem gente que se surpreende quando eu mostro versatilidade musical. É que as pessoas adoram rotular tudo e isso é uma bobagem. Eu adoro fazer música para dançar, mas não é só diversão... Trago conteúdo e criatividade no que eu gravo, justamente para passar uma mensagem e ainda fazer arte. Porém, claro, eu tenho uma alma funk!", afirmou, em entrevista ao portal "R7".

Lexa

E ela sabe que o ritmo vive uma nova fase: "Evoluimos. É só lembrar que o funk toca na rádio, coisa que não acontecia no passado. Hoje, temos um cuidado maior na produção, pois as pessoas estão respeitando nosso trabalho. Antes, tinha algo mais limitado até no ritmo, mas agora crescemos musicalmente e temos visibilidade nacional", analisou. Apesar disso, Lexa ainda enxerga um "pé atrás" das pessoas. "Ainda tem muito preconceito quando se fala de funk. E isso é um absurdo, pois temos outras coisas muito mais importantes para se preocupar no país. Tem gente que ainda olha torto pro estilo... não vê o estilo como música e até uma profissão. As pessoas tem que entender que é uma vida muito difícil até chegarmos ao sucesso. Além disso, o funk gera muita alegria e empregos. Famílias dependem disso para viver", disse ela, que credita à Anitta - apontada como sua rival no passado - a reviravolta do funk.

"Na época que eu comecei, o funk era dominado por homens. Foi a Anitta que deu uma reviravolta nisso. O sucesso do "Show das Poderosas", em 2013 foi muito importante para nós cantoras, porque ajudou no empoderamento das mulheres. Antes disso, ainda éramos muito rotuladas como MCs. E eu não sabia rimar nada, nunca fui MC, pois meu caminho era o funk melody. Não foi fácil esse começo, onde muitas pessoas não acreditaram em mim. Mas eu mantive a fé e tudo aconteceu", afirmou.

Lexa e o noivo, MC Guimê

Mas a vida não é só trabalho. No próximo dia 22 de maio, Lexa sobe ao altar com MC Guimê. "O coração está ótimo, graças a Deus. Finalmente vou casar. E o vestido de noiva do Israel Valentim está quase pronto. A festa acontecerá em São Paulo, só não sei exatamente como será o evento. São tantos amigos e, ainda por cima, músicos... isso vai virar um grande karaokê! Agora, ter filhos só daqui há uns seis anos, porque isso 'segura' o trabalho. No momento, estou focada na minha carreira".