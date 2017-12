Deborah Secco entrega vontade de aumentar a família: "Preciso dar um irmão para a Maria"

Tamanho do Texto: +A -A

Respeitada profissionalmente, Deborah Secco também é realizada em sua vida pessoal. Casada com Hugo Moura há dois anos, com quem tem a pequena Maria Flor, a atriz revelou que construir uma família sempre foi seu grande sonho. “A família onde nasci e a que eu construí são as coisas mais importantes para mim. Vivo pela minha família e meu maior sonho é ter isso tudo! É o motivo da minha maior realização”, derreteu-se, em entrevista ao "Gshow". "O casamento significa sinceridade e admiração. É saber amar o outro verdadeiramente. É entender que o outro tem defeitos e compreender as diferenças", sintetizou.

Com planos de ter mais filhos no futuro, planeja uma casa cheia. “Quando eu era criança, não dava tanta importância para os meus irmãos. Mas hoje eu sei que são as pessoas com quem posso contar e que sabem tudo de mim. Quero ter mais filhos! Acho que irmão é um presente que os pais podem dar para um filho. Preciso dar isso para a Maria", afirmou ela, que fez um balanço dos seus últimos anos.

Deborah Secco

“Em 2015, engravidei e Maria nasceu. Depois, em 2016, foi um ano de entendimento. O ano de 2017 foi para saborear essa maravilha toda que acontece na nossa vida. Já em 2018, vai ser um ano de provação e de muitos projetos na TV, estou animada. Quero buscar o equilíbrio entre trabalho e família”, disse ela. "O mundo vive um momento difícil. Mas, se a gente não sonha, não tem como realizar. A minha meta para 2018 é o amor. Precisamos fazer para as pessoas o que faríamos para a gente. Só assim, se todo mundo se amar, é que vamos conseguir uma vida melhor”.