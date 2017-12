Príncipe Harry fala sobre Natal ao lado de Meghan Markle: "Somos a família que ela nunca teve"

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Meghan Markle ainda nem trocou alianças com o príncipe Harry, mas já pode se considerar oficialmente da família real britânica. É que a atriz americana quebrou protocolos ao participar nas celebrações de Natal da realeza, já que, conforme a tradição, isso só pode acontecer após o casamento. Vale lembrar que os dois anunciaram o noivado há um mês e marcaram a união para o dia 19 de maio de 2018, na capela de St. George, no castelo de Windsor. Em uma entrevista ao vivo à estação britânica "Radio 4", da BBC, em Londres, nessa quarta-feira, 27, Harry revelou que a namorada teve um Natal "fantástico" junto ao clã liderado pela rainha Elizabeth II. "A família adorou tê-la lá. Desfrutámos de momentos maravilhosos com o meu irmão e a minha cunhada e a correr com as crianças de um lado para o outro, é a família que ela nunca teve”, revelou, referindo-se aos pequenos George e Charlotte, filhos do príncipe William com a duquesa Kate Middleton.

Meghan Markle passou o Natal ao lado da família real

Vale destacar que Meghan tem, de fato, um histórico familiar conturbado. É que seus pais, Dorian Randlan e Thomas Markle, separaram-se quando ela tinha apenas seis anos e, de acordo com o "Daily Mail", o pai da atriz sequer conhece o futuro genro. Apesar disso, sua meia-irmã, Samantha Markle, já declarou que ele gostaria de conduzir a filha ao altar na cerimônia. Samantha, aliás, roube do relacionamento pela imprensa e chegou a chamar a irmã de "alpinista social". Ela disse, ainda, que o sobrinho de Meghan invadiria a cerimônia caso não fosse convidado. As duas não se veem há quase dez anos. Já o meio irmão da atriz foi acusado de violência doméstica pela namorada, Darlene Blount, que afirmou ter sido ameaçada por ele com uma arma.

Perguntado sobre como Meghan lidou com os sogros, o príncipe Harry foi sucinto: "Foi fantástico. Ela realmente gostou", afirmou, endossando que seus parentes "amaram recebê-la". De fato, parece que a atriz se dá muito bem com a realeza. No tradicional discurso de Natal da rainha, transmitido pela televisão e internet, é possível ver que a foto da atriz ao lado do noivo já está na sala, ao lado de diversas outras da família.