Primo de Rihanna é assassinado um dia após o Natal e cantora se pronuncia

Tamanho do Texto: +A -A

Nesta madrugada, Rihanna compartilhou um álbum de foto nas redes sociais junto a uma legenda que comoveu todos os fãs. O primo da cantora Tavon Kaissen Alleyne foi assassinato um dia após celebrar o Natal ao lado da famosa, em Barbados, país de origem da artista. O rapaz foi baleado várias vezes seguidas antes de ser socorrido e acabou falecendo a caminho do hospital para onde estava sendo levado. “Descanse em paz, primo”, escreveu.

Rihanna e o primo

O assassino de Tavon Kaissen ainda não foi identificado, segundo o jornal britânico Daily Mail. A pessoa teria fugido da cena do crime minutos antes dele ser atendido pelos médicos. A cantora fez um apelo nas redes sociais pedindo o fim da violência com armas.

Para homenagear o rapaz, Rihanna postou diversas fotos que foram tiradas recentemente. Algumas delas, inclusive, são do Natal deste ano. A cantora aparece abraçada em Tavon na publicação. “Eu não acredito que ontem à noite eu apertei você com os meus braços! Nunca pensei que seria a última vez que sentiria o calor do seu corpo!!! Vou sempre te amar, cara!”, compartilhou. No stories, ela ainda postou diversos emojis tristes e rezando pelo nome do rapaz, que tinha apenas 21 anos.