Isabella Santoni e Rodrigo Simas "salvam" noiva em Noronha

Curtindo férias em Fernando de Noronha, em Pernambuco, os atores Isabella Santoni e Rodrigo Simas passaram por uma situação no mínimo inusitada! Enquanto passeavam pela ilha ao lado da amiga Keila Zago, os jovens atores encontraram uma noiva com problemas: ela não conseguia chegar à igreja, no alto de um morro, porque seu táxi não aguentou a ladeira. Os três, então, a socorreram, colocando-a no bugre com direito à vestido e buquê.

"Simmmm, isso é uma noiva de verdade!!! Dando uma volta pra conhecer a ilha, encontramos essa linda noiva, Eliane, querendo ir até a Igreja que era no alto de um morrinho e o taxi não conseguia subir, a levamos até o altar. Coisas inéditas que só acontecem aqui!", compartilhou a atriz, que publicou uma imagem do grupo ao lado da moça.

Além deles, outros famosos como Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, a top Izabel Goulart, Patrícia Poeta, Yanna Lavigne, Manu Gavassi e muitos outros famosos também elegeram o arquipélago para passar a virada do ano. Além disso, alguns deles participam da segunda edição do projeto social Casa Neuronha, idealizado pelo fotógrafo Rildo Iaponã, que conta com o apoio de nomes notáveis das redes sociais para buscar apoio para jovens e moradores da ilha. A primeira realização da ação conseguiu arrecadar mais um de uma tonelada de material esportivo e escolar. A ação tem o ator Paulo Vilhena como padrinho.