Kim Kardashian comemora melhora de doença: "Melhor presente de Natal"

Kim Kardashian usou suas redes sociais para comemorar a melhora de sua psoríase. A socialite, que sofre da doença cutânea crônica que provoca vermelhidão e descamação da pele, comemorou a melhora da aparência de sua perna com direito a uma foto: "Meu Deus, minha psoríase quase está desaparecendo! Melhor presente de Natal", vibrou ela, que espera o terceiro filho com o rapper Kanye West por meio de uma barriga de aluguel.

Kim Kardashian comemora melhora de psoríase

Ao longo dos últimos anos, a socialite recorreu a diversos tratamentos - incluindo alguns bem polêmicos, como aplicar leite materno de sua irmã, Koutney Kardashian, nas lesões. Em 2013, com o nascimento de sua primeira filha, North West, a situação melhorou bastante, mas, ainda assim, Kim continuou com tratamentos. Vale destacar que a psoríase é uma doença hereditária que não tem cura. Em um dos episódios do reality "Keeping up with the Kardashians", Kim chegou a revelar que sua mãe, Kris Jenner, também foi diagnosticada com a mesma doença quando tinha 30 anos e que provavelmente herdou dela. Mesmo não sendo contagiosa, é necessário um tratamento intenso e permanente para tratar a psoríase. Além disso, os médicos recomendam que a pessoa leve uma vida mais tranqüila.