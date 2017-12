João Côrtes lança dois filmes em 2018 e prepara roteiro de longa-metragem

Tamanho do Texto: +A -A

João Côrtes está cheio de projetos para 2018. É que, logo no primeiro semestre do ano, ele poderá ser visto no longa "O Segredo de Davi", que exigiu um visual completamente diferente do que os fãs estão acostumados. Os cachinhos ruivos deram lugar a um moderno cabelo platinado. "Foi um trabalho bem diferente do que eu costumo fazer. O filme é bem adulto, assim como o personagem. Eu interpreto o Caio, um amigo da faculdade de Davi, vivido pelo Nicolas Prattes. O Caio tem um lado meio obscuro, intenso, e um visual bem autêntico, com cabelos platinados, botas, roupas escuras, lenços, maquiagem e chapéu", adiantou ele que, no segundo semestre, viverá um dos protagonistas de outro longa: "De novo não".

João e os cabelos ruivos e, na segunda foto, João caracterizado para "O segredo de Davi"

Nesse, ele viverá Cabeça, melhor amigo de Camila, uma popstar interpretada pela atriz e youtuber Kéfera Buchmann. "É um filme sobre aceitar sua verdadeira essência, sem máscaras, sobre enfrentar seus medos em prol de não perder quem realmente somos, em todas as suas formas", contou João, que foi a primeira opção para o papel. "Na verdade, eu mandei um vídeo-teste para a produção e na semana seguinte eu já sabia que tinha sido aprovado. Eu adorei o roteiro e fiquei ainda mais afim de fazer o filme! Só depois eu descobri que eles já estavam pensando em mim para o personagem", revelou. E como será que foi contracenar com uma das maiores youtubers do país? "A Kéfera é incrível!! Nos conectamos muito, nosso senso de humor é extremamente parecido! A química tem sido ótima no set, e tenho certeza que fiz uma amizade pra vida".

Kéfera e João: amizade para fora do set

E se muitos atores já tem investido na carreira de youtuber - vide Giovanna Ewbank, Fernanda Souza, Sabrina Sato e muitos outros - será que Kéfera inspirou João? "Ainda não tenho planos para o Youtube, mas quem sabe no futuro", disse. Em comum com seu personagem, João tem o envolvimento intenso com a música. Prova disso é que o ator já começou a gravar seu primeiro CD, "Elevador Gourmet". O disco, aliás, será produzido pelo grande músico e arranjador Ed Côrtes - ninguém menos do que o pai do João - e responsável pela produção de sucessos como o álbum "O Samba Poconé", o de maior vendagem da carreira do Skank.

Pensa que acabou? Se, em 2017, João fez sucesso no elenco de "Sol nascente" - que foi licenciada para a France Ô e para o Outre-mer Première e, agora, será exibida na França e em outros territórios ultramarinos, como Martinica, Taiti, Guiana Francesa e Nova Caledônia - para 2018 ele tem novos planos na televisão. "Em março estreia a 4ª temporada de 'O Negócio', na HBO, em que eu interpreto o Eric, filho do Ariel, vivido por Guilherme Webber. Fora isso, eu terminei mês passado de escrever meu prometo longa-metragem como roteirista, e quero dirigí-lo no ano que vem", adiantou.

Enquanto os planos não chegam, João aproveita para curtir férias. "Vou pra minha casa de praia, no litoral norte de SP. Vou virar o ano com a minha família e amigos", revelou ele. "Meu 2017 foi de crescimento pessoal, foi ano de ganhar auto-confiança, de acreditar mais em mim mesmo", sintetizou. Como se precisasse.