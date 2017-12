Cleo Pires e João Vicente de Castro passam Natal juntos: "Família"

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Cleo Pires e João Vicente de Castro já declararam diversas vezes sua amizade. Seja nas redes sociais ou em entrevistas, ambos costumam destacar a afinidade que tem, apesar do término do relacionamento. Agora, porém, o ex-casal deu mais uma prova de sua sintonia. É que o ator e apresentador passou o Natal na companhia da família de Cleo, com direito à registros e declarações. Antonia Morais, irmã da atriz, compartilhou uma foto ao lado de Cleo e do ex-cunhado com a legenda: "Fam", em referência à palavra família. João comentou o post com um coração e Cleo com a hashtag "fam".

João, Cleo e Antonia

Em outro momento, João Vicente publicou uma imagem com os ex-sogros Gloria Pires e Orlando Morais e os irmãos de Cleo Antonia, Ana e Bento Morais. "Família que escolhi", escreveu, na legenda. Numa terceira foto, João aparece dando um beijo no padrasto de Cleo.

Em outubro, João fez questão de demonstrar seu amor pela ex, em seu aniversário. "Hoje é aniversário dessa libriana que eu tanto amo. Não amo porque é libriana, aliás não entendo nada de signo. Posso afirmar que de libriana ela não tem nada, ou talvez até tenha, mas não só de libriana, ela tem todos os signos em si. Um signo, nem dois nem três teria características o bastante de definir a Cleo. Embora ela ache que sim. Desde que conheci essa libriana, uma coisa me chamou muito a atenção, mais que a beleza, mais que o talento, mais do que a boca gigante. O universo dela é fascinante. A cleo é um zodíaco inteiro, tem todos os planetas em si, um universo lindo. Seu mapa astral tem os 9 planetas em cada uma das casas, o sol por todos os lugares e Saturno gineteando pra lá e pra cá indomável. Nenhum signo, nem mesmo nenhum textão de aniversário, especialmente esse, escrito por esse sujeito meio desastrado com as letras, é capaz de definir a Cleonice", chegou a dizer.

Orlando Morais e João Vicente

"Aliás se tem uma coisa que irrita a Cleo é alguém tentando defini-la. Eu jamais conseguiria. Cleo tem varias tamanhos, varias formas, texturas, cometas, planetas, buracos negro, gravidades, meteoros, explosões e estrelas é uma galáxia dentro de 1m60 é isso tudo forma um universo lindo onde um dia eu fui morar. Não importa seu signo, não importa o que falam ou esperam de você. o que importa é quem você é, e que nós somos família e estaremos juntos. Pra sempre. Parabéns. IFLY", disse, na época.