Bruna Marquezine, Tatá Werneck e Rafael Vitti: famosos passam Natal com refugiados

Bruna Marquezine, Paloma Bernardi, o casal Tatá Werneck e Rafael Vitti e Priscila Fantin aproveitaram o espírito natalino para dar amor à quem precisa e receberam refugiados africanos em suas casas na data. Voluntária de uma ONG, a intérprete de Catarina de "Deus salve o Rei" levou algumas das crianças para um shopping da Barra da Tijuca, onde almoçaram, tomaram sorvete e compraram presentes. Depois, a atriz compartilhou registros dos pequenos em sua casa durante a ceia de Natal, na noite deste domingo, 25. Vale destacar que, em 2015, quando conheceu Ong IKMR, Bruna tem se dedicado à causa. No ano passado, ela esteve no Líbano e na Jordânia visitando campos de refugiados e, em outra ocasião, já declarou que tem vontade de adotar uma criança refugiada.

Bruna Marquezine registrou o momento em suas redes sociais

Tatá e Rafa também passaram a data de maneira especial: receberam uma família inteira de refugiados do Congo por dois dias em sua casa. No Instagram, a atriz postou uma foto que mostra uma das crianças dançando com Rafael Vitti na varanda. "Nosso natal foi abençoado. Conhecemos através da IKMR Brasil essa família do Congo refugiada. Três crianças e essa mãe forte e guerreira, e seu marido atento, doce e preocupado. Esse menino se chama Winner. Vencedor. Precisa dizer mais? Obrigada pelo dia. Pela história. Entrem em contato com essa ONG que ajuda tantas pessoas de lugares tão distantes e estão no Brasil para serem acolhidos por nós. Recebi muito amor hoje. Nem sei se dei tanto qto recebi. Obrigada! Feliz natal! Obrigada Priscila Fantin! Obrigada Vivi! Obrigada meu Pai! E meu amor, Rafael Vitti", escreveu.

Paloma Bernardi também registrou um momento especial em suas redes sociais." Nesse Natal nosso coração foi refúgio para essa família angolana! Jesus foi um refugiado,com Maria e José, buscou abrigo para nascer e assim a promessa de Deus se cumprir!", disse, em uma imagem em que aparece ao lado de várias crianças. Já Priscila Fantin foi econômica nas palavras: "Meu melhor presente de natal até hj! Obrigada IKMR Brasil (e Tatá Werneck)".