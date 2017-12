Moranguinho fala em "recomeço" e "reconstruir a família" em desabafo após agressão de Naldo

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, quebrou o silêncio sobre a agressão que sofreu do então marido, o cantor Naldo Benny, e a denúncia que fez. Vale lembrar que, após o registro de ocorrência, o músico foi enquadrado na Lei Maria da Penha, e preso por porte ilegal de arma. Agora, no entanto, Ellen fala sobre um "recomeço", em "reconstruir a família" e, em seu longo texto, afirma que "queria de volta o Ronaldo! O Ronaldo que eu conheci! Sem dinheiro, sem sucesso, sem carros importados, sem roupas de grifes caras, sem Rolex e cordões de ouro... Eu queria de volta sua simplicidade, seu brilho nos olhos, sua paz, sua calmaria, sua inocência, seu sorriso largo e verdadeiro, o menino sonhador que eu conheci". A assessoria de Naldo Benny, no entanto, informou que os dois não reataram o relacionamento e que, inclusive, passaram o Natal separados. Ao falar em "recomeço", segundo o informante, Moranguinho indica apenas que a vida dela recomeçou e não que os dois estariam recomeçando a relação.

Naldo, Moranguinho e a filha

Moranguinho relembrou o começo do relacionamento com o cantor e chegou a citar o abandono da carreira artística por conta do ciúme do marido. "É triste ver o quanto as pessoas estão se tornando frias e sem coração. Saem apontando os seus dedos como se fossem metralhadoras e dando sentenças que só cabe a Deus dar. É fácil julgar o problema do outro, difícil é quando ele acontece dentro da sua casa e só você conhece a real história", começou.

"Alguém aí já parou pra pensar que a atitude que tomei pode ter sido para salvar e não pra destruir? Alguém aí já parou pra pensar que onde existe uma família existe amor e que dinheiro nenhum nesse mundo compra paz? Alguém aí já parou pra pensar que a história que foi contada todos esses anos e que não foi desmentida por mim pode não ser a verdade, e que eu não sou obrigada a me justificar? Eu poderia estar em programas de televisão me lamentando e fazendo a coitadinha. Mas eu escolhi me calar, escolhi ter meu momento de paz, de reflexão e de cura! Momento esse que não está em você e nem em ninguém, está entre eu e Deus e todas as minhas crenças,tudo aquilo que acredito e que sempre justificou minhas decisões", disse.

"O sucesso, o dinheiro, o poder, os traumas, fazem coisas que vcs nem imaginam, eles adoecem a alma, eles transformam pessoas, eles tiram vidas! Mas eu sempre acreditei na cura, sempre acreditei na capacidade que o amor tem de mudar as coisas. E foi por amor, por acreditar nesse amor que eu resolvi acabar com essa enfermidade. Chega de paliativos, remédios que amenizam mais não curam o vício e não resgatam o ser humano, o homem, seus princípios, suas crenças, sua humildade. Eu queria de volta o Ronaldo! O Ronaldo que eu conheci! Sem dinheiro,sem sucesso,sem carros importados,sem roupas de grifes caras,sem Rolex e cordões de ouro... Eu queria de volta sua simplicidade, seu brilho nos olhos, sua paz, sua calmaria, sua inocência, seu sorriso largo e verdadeiro, o menino sonhador que eu conheci... eu queria comer pão com atum em cima da cama, eu queria acabar com a dieta comendo esfiha no Habib's por que ele não tinha dinheiro pra me levar em restaurantes ,eu queria voltar a morar na casinha pequenina no fundo de outras casas, morrendo de calor e com as roupas no chão por que não tínhamos onde guardar... eu queria voltar no tempo, eu queria mudar as coisas, eu queria o menino que o mundo levou, que o trabalho e tudo que ele pode oferecer tirou de mim", desabafou. "E eu resolvi trazer esse menino de volta! De volta pro recomeço...um recomeço difícil e doloroso, mas que eu tenho fé que será uma grande cura! Nosso relacionamento sempre foi cheio de muito amor,mais com muitos altos e baixos por causa de crises ciúme, eu fiz tudo que podia para mudar isso... abri mão da minha vida profissional, dos meus amigos, dos meus sonhos e de tudo que pudesse causar qualquer tipo de atrito, mas ainda assim, mesmo se esforçando muito havia momentos que o descontrole era maior que ele", lembrou.

"Ele sempre foi muito carinhoso, daqueles que diz que ama todos os dias, que sou linda que observa o cabelo a unha o perfume,e que em seu estado normal o marido que você pediria a Deus! Embora eu tenha evitado ler comentários vi alguns que me ofendiam por não ter apagado as fotos das redes sociais, outros me julgando caso eu o aceitasse ele de volta. Sabe por que eu não apago as fotos? Por que elas retratam momentos felizes e cheios de amor, do que adianta apagar as fotos dos bons momentos se todo o resto esta tatuado no coração? Ninguém esquece ninguém apagando ou rasgando fotos, os bons momentos merecem ser lembrados. Ele é o pai da minha filha o homem que eu construí uma família que escolhi viver ao seu lado na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza até que a morte nos separe...e isso merece respeito. O nosso futuro a Deus pertence e todas as coisas conspiram para o bem dos que amam a Deus... então deixo em suas mãos e creio que ele nos dará direcionamento,seja ele para seguirmos nossas vidas ou para reconstruir nossa família, eu só desejo que sejamos felizes e que tudo que seja feito seja para o nosso bem. Respeitem o nosso momento está sendo muito difícil para todos nós,não julguem sem nos conhecer,por trás de tudo isso existem pessoas igual a você, uma família que sofre, uma filha que chama pelo pai, cheia de saudade...um homem cheio de amor desesperado para reparar seus erros e uma mulher com o coração muito ferido, mas que precisa ser forte pra recomeçar".

Naldo pede perdão à esposa

Vale destacar que Naldo foi preso em flagrante no dia 6 de dezembro por porte ilegal de arma de fogo após ser denunciado pela própria mulher, que afirmou, ainda, ter apanhado do marido. Segundo a ex-dançarina, o cantor a agrediu com socos, chutes e puxões de cabelo e que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Há sete anos, desde antes do casamento, as brigas motivadas por ciúmes terminavam assim, de acordo com Moranguinho. No dia seguinte ao ocorrido, Naldo fez um vídeo pedindo perdão à mulher e prometeu procurar ajuda de um profissional.