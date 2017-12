Anitta, Luan Santana e Simone e Simaria de malas prontas para o verão de Guarapari

Tamanho do Texto: +A -A

O destino do verão 2018 é Guarapari! É que a partir do próximo dia 27, a praia de Meaípe, em pleno balneário capixaba, vai ferver com o festival “The Best Summer of your life”, que levará atrações como Anitta, Luan Santana, Simone e Simaria, MC Marcinho, MC Koringa, O Rappa, Nando Reis e vários outros ao Multiplace Mais.

Se, na última edição, mais de 60 mil pessoas passaram pelo complexo de entretenimento pertencente ao clã dos Lawall em 14 dias de muita animação, esse ano promete ainda mais agito! Serão aproximadamente 90 horas de show e mais de 30 atrações musicais.

A abertura do maior festival de todo o estado fica por conta de ninguém menos do que as "coleguinhas" mais amadas do país. Simone e Simaria levarão toda sua energia ao palco do Multiplace Mais logo no dia 27. Durante o mês, outras atrações tirarão os capixabas de casa em uma estação que promete marcar história. Anote a programação completa para não perder nada!

27/12 – Simone e Simaria

28/12 – Baile do Mais com MC Marcinho, MC TH e MC Koringa

29/12 – O Rappa: show de despedida no Espírito Santo

04/01 – Bell Marques

05/01 – Gusttavo Lima

06/01 – “Amor Retrô” com Inimigos da HP e Jeito Moleque

12/01 – Henrique e Juliano

13/01 – Guarapari Rock Brasil com Nando Reis e Frejat

19/01 – Anitta e Banda Eva

20/01 – Dia de Rock

26/01 – Luan Santana e Dilsinho

27/01 – Baile Real com Durval Lelis e convidados