Claudia Leitte procurou Pitty após polêmica por "Lacradora": "Gosto muito dela"

"Lacradora", nova música de Claudia Leitte em parceria com Maiara e Maraísa, rendeu polêmica na internet. Como contamos por aqui, o produtor de Karol Conká chegou a acusar a letra de plágio e, no dia em que a música foi lançada, um post de Pitty chamou atenção dos fãs de Claudinha. É que a baiana publicou um post criticando "letras feministas". “Amoras, ai ai ai. ‘Hino feminista’ que ataca outras mulheres e estimula competição com esse papo de ‘recalcadas e invejosas’, pra mim não é feminista nem aqui nem na Rússia. rs", disse ela, que apagou logo em seguida.

Em uma entrevista ao programa "Morning Show", Claudia Leitte explicou a polêmica e afirmou que, antes de divulgar a faixa, pensou no confronto entre mulheres sugerido na música. "É engraçado que a gente levantou essa questão antes de ir ao ar. Tanto é que no dia do lançamento, eu tive um encontro em São Paulo. Eu fiz questão de preparar um liric, que é um vídeo que tem as letras da música e tem um milhão de views, em que a gente tratava as inimigas da música como inveja, baixa autoestima, arrogância. Sentimentos e sensações que fossem negativas. Para a gente pisar nessas coisas aí: esquecer, passar por cima delas”, afirmou ela, que chegou a procurar Pitty para esclarecer a confusão.

Claudia Leitte e Pitty

“Eu fiz questão de falar disso antes até para que não houvesse nenhuma manifestação. E que bom que houve. Que bom que as pessoas podem discutir sobre esse assunto. Acho que todo mundo está falando de ser lacradora, todo mundo já cantou, nada disso é novo. É uma música de carnaval. É uma música para as pessoas dançarem. Acho legal que se levante discussões. Eu falei com Pitty porque gosto muito de Pitty. Fiz questão de pegar meu Instagram e falar: ‘Ó, vocês querem colocar pimenta na nossa relação, mas não dá, não. Está tudo esclarecido. É uma música. É um momento. É diversão. A gente tem que ser um pouquinho mais leve. Eu sei que é um momento de mudança, de conquista, mas a gente precisa aprender a respeitar um pouco mais o espaço do outro. E todo mundo tem uma opinião agora. Mas não necessariamente o que se expõe ali é uma verdade absoluta. Só um pouquinho de discernimento, e o resto está tudo certo. Eu e Pitty, eu e a galera a gente está se divertindo", disse.