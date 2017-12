Tatá Werneck admite "borogodó": "Dá um Google e vê meus ex-namorados"

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Tatá Werneck precisou engordar seis quilos para viver a fogosa Lucrécia em "Deus salve o Rei". Fora os enchimentos e cabelos mais escuros. De fato, ela vai aparecer nas telinhas bem diferente de quando apresentou a segunda temporada de seu talk-show, o "Lady Night". "Foi uma opção minha. Gordura não tem a ver com o fato de não ser bonita. Ela joga suas angústias para a comida, para o choro. Eu adorei. Quando filmei “TOC”, eu pesava 38kg. Agora estou com 51kg", revelou ela. "O dia em que eu priorizar minha vaidade à frente da personagem prefiro não continuar, porque nada é mais importante do que meu trabalho. No início, queriam me enfeiar, colocar prótese no nariz, verruga. Só que, quando viram o cabelo e o figurino, disseram: 'Não precisa, já temos'", contou, aos risos.

Lucrécia

Sua Lucrécia é uma princesa controladora, ninfomaníaca e insaciável e Rodolfo, personagem de Johnny Massaro, acaba caindo em sua rede por conta de um "photoshop medieval" - como definiu a própria Tatá. É que, para conquistar o mulherengo e inconsequente herdeiro do trono de Montemor, Lucrécia manda um retrato seu manipulado, que não condiz com a realidade. Rodolfo só percebe que foi enganado no dia do casamento, e aí já é tarde demais. "Ela é muito sexual. Já eu não sou essa pessoa que seduz. Essas cenas acabam sendo mais difíceis, porque eu não sou de seduzir, faço brincadeiras e acho senso de humor afrodisíaco. Lucrécia é esquisita, tem chifres, mas tem borogodó", analisou. E a Tatá? "Ah, meu amor, dá um Google e vê os meus ex-namorados. Eu tenho um negócio aí! Nunca reclamaram", disse, aos risos.

Além do preparo físico, ela tem estudado bastante para dar vida à essa princesa "às avessas". "A minha novela preferida é 'Que Rei Sou Eu?'. Eu era muito pequena mas tenho muitas lembranças de cenas, da trama. Esse universo é muito bacana. Não é fácil porque é muito distante da nossa realidade. São muitas camadas de roupa, muito desodorante, mas eu estou adorando", entregou. "Lucrécia tem a libido exacerbada, e é algo que causa dor, porque ela se casa com o rei, ama o marido, mas se sente atraída por outras pessoas. Então, ela se martiriza, ajoelha no milho. É um drama medieval e, ao mesmo tempo, atual, porque até hoje julgam a mulher que trai, mas não julgam o homem. Homens e mulheres podem trair, se quiserem. Mas não é o meu caso", disse ela, que, no passado, já chegou a ser infiel. "Foi uma vez, e eu contei. Não traio, sou fiel. E nem é só por respeito à pessoa que está comigo, mas por mim. Eu não consigo!".

Tatá Werneck

Falando em relacionamento, a atriz revelou que já se considera casada com Rafa Vitti. É que, juntos desde o início do ano, eles optaram por dividir o mesmo teto há dois meses. "Não tenho vontade de assinar nada. Já me considero casada. Não vejo como um contrato. Não tem necessidade. Estou casada e feliz demais. E muitos duvidaram", alfinetou, sobre os comentários da diferença de idades entre eles.

Rafael Vitti e Tatá Werneck

Tatá contou, ainda, que tem planos para ser mãe daqui a dois anos. Mas, por enquanto, o casal se dedica aos "filhos peludos" "A gente se mudou agora para uma casa maior. Quisemos um espaço para ter mais bichinhos. Já quis até pegar uma cabra da novela, mas o Rafael disse que seria a cabra ou ele", entregou.