Inspiramais: Salão de design e inovação de materiais apresenta mais de 900 componentes

Em janeiro, o Inspiramais – Salão de Design e Inovação de Materiais será o responsável por abrir os caminhos para as apostas e conceitos da temporada. Nos dias 16 e 17, o evento promovido pela Assintecal e parceiros ocupa o Centro Pró-Magno, em São Paulo, com as principais inspirações para a estação de calor de 2019. Além da parte teórica estudada pelo Núcleo de Design da associação, o Inspiramais irá lançar mais de 900 materiais que serão apostas no Verão 2019. Desta forma, o evento torna-se ainda um importante encontro para os fabricantes do setor que saberão com um ano de antecedência os tecidos, componentes estampas, couros e aviamentos da temporada.

No Inspiramais, a ideia é proporcionar conhecimento e informação para aqueles que produzem moda e se dedicam ao trabalho autoral. Após um período de pesquisas e viagens com o Conexão Inspiramais, o evento realizado em janeiro será o desfecho para os players do setor. Com entrada gratuita, o Centro de Pró Magno passa a ser o ponto de encontro dos principais nomes do mercado que buscam ideias e referências no evento que faz parte do calendário de moda da América Latina.

O sucesso da última edição do "Inspiramais"

“O Salão Inspiramais é ponto de encontro de estilistas e designers de todos os segmentos da cadeia da moda. A cada estação, novos materiais para confecção, calçados, bolsas e cintos, bijuteria e mobiliário estão aqui à sua espera. São muitas empresas prontas para mostrar novos caminhos”, comentou Walter Rodrigues, coordenador no Núcleo de Design da Assintecal responsável pelo resultado apresentado.

E, seja pelas inspirações de componentes, tecidos ou aviamentos, a edição de janeiro de 2018 irá apontar para um único tema que guia o Verão 2019. A cada temporada, o Núcleo da Assintecal elege uma palavra que define toda a estação e, neste caso, “Resistência” foi a síntese de tudo. Ou seja, por lá, fabricantes, empresários e personagens da moda que buscam se antecipar ao mercado irão conhecer esses quase mil materiais da estação sob condução do termo escolhido e explicado por Walter Rodrigues.

“Quem nos deu essa palavra de presente foi o senhor Trump. Em janeiro, quando ele entrou, houve uma reação de todo o mundo, como a Marcha das Mulheres, por exemplo, que foi incrível. Ao mesmo tempo, em um dos primeiros atos do governo, quando ele trancou os aeroportos, tivemos toda aquela massa de advogados ajudando os refugiados. Tudo isso me chamou muita atenção”, lembrou Walter.