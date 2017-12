José Fidalgo minimiza boatos de affair com Bruna Marquezine: "Faz parte do mundo que a gente vive"

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Logo que as primeiras fotos dos bastidores de "Deus salve o Rei" começaram a aparecer, a química entre Bruna Marquezine e o português José Fidalgo chamou atenção tanto dos fãs na web como nos bastidores da trama, próxima das 19h. Os dois, que serão os amantes Constantino e Catarina na história de Daniel Adjafre, porém, minimizaram as especulações sobre um possível romance por trás das telinhas. "Faz parte do mundo que a gente vive. Só quando você brilha, o seu parceiro brilha também. De uma forma geral, a história terá seu êxito", disse José, em entrevista ao GShow. O ator, aliás, garantiu que não se incomoda com os rumores. "Bruna é uma atriz muito talentosa. Tem sido muito bom trabalhar com ela, como os outros atores com quem eu tenho trabalhado".

Bruna e José como os amantes Constantino e Catarina

A bela também falou do casal: "Com o retorno com o Zé, eu fico superfeliz. Acho superlegal quando as pessoas acreditam em um casal porque é isso que a gente quer, é contar uma história que toque o telespectador de alguma maneira", explicou ela. "O que acontece com a Catarina e o Constantino é um encontro muito potente, de muito fogo, de muita atração...Os dois são muito parecidos. Eles tem uma obsessão pelo poder, querem conquistar mais coisas, então se unem por essa atração e se tornam parceiros e aliados nessa caminhada pelo que eles querem conquistar", analisou ela, que já havia elogiado o parceiro de cena. "Poucas vezes cruzei com atores tão sinceros. Ele é excelente, acho que não vão deixá-lo voltar para Portugal", arriscou.

O casal faz sucesso nos bastidores e na web

O galã, porém, garantiu que não pretende estender a estadia no Brasil por muito tempo. "Tenho um filme e mais uma novela para fazer lá. Vou continuar indo e vindo. Não quero morar no Brasil porque tenho minha família em Portugal e o meu país de berço é Portugal. É óbvio que eu passo o tempo que for necessário no Brasil porque me sinto bem e sou bem recebido, mas não vou ficar morando de vez aqui. Mas... Nunca se sabe", disse ele, que adiantou um pouco do seu personagem. "Eu estou gostando porque é uma criação 100% única, ou seja, a não ser o meu corpo, tudo nesse Constantino é produto de uma criação. Existe uma direção que me deu informações, uma noção de quem é esse cara. Eu criei uma raiz e uma personalidade com uma ajuda enorme de preparador, de professor de fonética, da própria história... Então está sendo muito bom criar esse Constantino. Ele é um duque, mas, principalmente, ele é um guerreiro".