Anitta é o primeiro nome confirmado no Rock in Rio 2019

Ela está realmente com tudo! Depois de muita polêmica por não ter sido convidada a integrar o line-up do último "Rock in Rio", Anitta parece ter conquistado Roberto Medina, que a anunciou como a primeira atração da edição de 2019 do evento. "A artista fará a abertura em um dos dias do evento". "Prestes a lançar por aqui o esperado clipe de 'Vai, malandra', Anitta é um autêntico fenômeno mundial e foi eleita, pela revista norte-americana Billboard, a 15ª artista mais influente do mundo nas redes sociais (ultrapassando nomes como Lady Gaga, Shakira e Rihanna)", disse a organização do festival, em nota enviada à imprensa.

Vale lembrar que, em março, a dona de hits como "Is that for me" e "Downtown" negou que tenha ficado irritada por ser vetada do evento. "Não estou com raiva. O dono do evento contrata quem ele gosta, não é obrigado a gostar de mim. Se não gosta, não contrata e está tudo certo", chegou a dizer. Ainda assim, ela foi convidada a participar do show de Fergie no Palco Mundo, mas precisou recusar. Pabllo Vittar a substituiu. "Chegando de férias e recebendo de todos os lados o lacre da noite passada. Obrigada, meu amor Fergie, pelo convite... Dessa vez eu realmente não poderia... Mas eu sabia que Pabllo seria tão incrível quanto", escreveu, na época.