Anaju Dorigon volta à Rede Globo e fala sobre perda de peso

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Anaju Dorigon volta com tudo à Rede Globo. Destaque na temporada de 2014 e 2015 de "Malhação", a atriz chegou a ser contratada pela Record para integrar o elenco de "Belaventura", mas, agora, ela acaba de assinar novamente com a emissora que a revelou e integra o elenco de "Orgulho e Paixão", próxima trama das 18h, assinada por Marcos Bernstein. "Ainda não posso falar muito sobre a personagem, mas é um projeto lindo e bem especial. Fizemos dois meses de preparação e leituras e agora já começamos a gravar. O elenco está bastante animado, todo mundo com um sorriso de orelha a orelha”, disse, em entrevista para a colunista Patrícia Kogut.

Na história, prevista para estrear em março de 2018, substituindo "Tempo de Amar", ela dará vida à Cecília, que terá um romance com Rômulo, personagem de Marcos Pitombo. O casal ainda nem apareceu na telinha, mas já conta com torcida dos fãs de Anaju. “Criaram o ship Rocilia e estão publicando um monte de coisas nas redes sociais. Achei muito fofo e fiquei superfeliz. Nunca tinha trabalhado com o Marcos, só nos vimos durante uma participação no ‘Encontro com Fátima Bernardes’. Estamos fazendo as cenas de coração para que o público se sinta tocado. O fato de as pessoas estarem ansiosas me deixa ansiosa também”, adiantou ela, que falou, ainda, sobre sua hipoglicemia reativa, doença que a fez adotar um estilo de vida mais saudável, perder peso e aparecer com o visual totalmente diferente da época de Jade, em "Malhação".

Anaju Dorigon na época de "Malhação" e agora

“Hoje em dia estou superbem. Com cuidados, fica tudo certo. Mantenho uma alimentação equilibrada mesmo na correria do dia a dia. O que a gente consome influencia diretamente no nosso humor, então, é muito importante comer bem. Nós, atores, somos um canal, nosso corpo é como um fio condutor. Se esse fio estiver um pouco sujo, não conseguimos fazer nosso trabalho plenamente. Cada corpo é um corpo e eu estou extremamente satisfeita com o meu. Precisamos aprender a gostar de nós mesmos”, disse.