Suzana Pires fala sobre ano intenso e desabafa: "O preço a pagar foi minha sanidade"

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Atriz e autora de sucesso, com diversos filmes, novelas e peças no currículo, Suzana Pires parece ter a vida perfeita. Como se não bastasse, veículos dão conta de que ela teria "carta branca" na Rede Globo e é provável que toque uma novela como autora sozinha na faixa das 19h. Mas, em um gesto extremamente humano, Suzana quis dividir com seus fãs e admiradores sua fragilidade. Em sua coluna na revista "Marie Claire", ela abriu o coração e falou francamente sobre um problema de saúde que teve - decorrente de tanto trabalho. "Gostaria de dividir como 2017 me ensinou a jamais negligenciar emoções, pois o preço a pagar foi minha própria sanidade. Quando falo coração, não estou me referindo a amor, paixão, namorado, namorada, relacionamento com o outro. Estou me referindo ao relacionamento mais íntimo que precisamos desenvolver: nós com nós mesmas", iniciou.

Suzana Pires

"Sempre fui uma garota do tipo que chorava nos filmes dos 'Trapalhões', quando o Didi ficava sozinho; nas comédias românticas de Julia Roberts ou nos filmes da 'Sessão da Tarde' e nas novelas eu também aproveitava para dar minha chorada. Digo “me aproveitava” porque acabava usando a emoção que aquele entretenimento me causava para me emocionar pela história alheia e por coisinhas minhas também. Era a tal da catarse que a arte provoca. Toda essa dinâmica foi diminuindo à medida em que eu trocava meu consumo melodramático para isso virar meu trabalho. Eu me emocionava pelas personagens que interpretava ou que escrevia, mas esquecia de me emocionar por mim mesma. O tempo ficava cada vez mais curto, as entregas cada vez maiores e parar para dar uma chorada ou para ter um ataque de riso foi saindo da minha lista de prioridades. O tempo foi passando, conquistas de territórios aconteceram, eu celebrava os sucessos, lamentava os fracassos e já me preparava para a próxima batalha. Minhas lágrimas rarearam. As cenas emocionantes dos filmes ou das novelas, passei a assistir tecnicamente, entendia como havia sido feita, consertava o que precisava e fazia a entrega: a de emocionar o público", explicou.

"E então veio 2017, o ano mais contraditório de todos os anos de toda a história dos meus 41 anos. O ano em que a vida veio com a função de me bagunçar. Até então, eu achava que me conhecia muito bem e acreditava que minha vida-de-conquistas era muito bem organizada dentro do meu coração", analisou Suzana, que, nesse mesmo ano, assinou o sucesso "Sol Nascente" na faixa das 18h, encheu teatros com o monólogo "De Perto, Ela não É Normal", todos os fins de semana, em um ano difícil para o teatro, lançou filme na França, iniciou licenciamentos de produtos, assumiu o roteiro do filme de sua peça, adotou uma postura feminista séria e engajada em ações e fui convidada para escrever uma coluna na "Marie Claire". "E eis que o Viva a Suzaninha se tornou o meu primeiro APAGÃO (burnout para os chiques. Rs). E o que é um apagão, amiga? É um APAGÃO mesmo: você apaga e cai. É o seu coração, que tentou se comunicar com você tantas vezes, e você não ouviu, te dando uma situada, fazendo você lembrar que ele existe na marra! Pra mim, era isso e, para os médicos, exaustão mental. Achei até elegante o termo... (risos) eu poderia ter exaustão física, mas, não, foi exaustão mental e emocional mesmo, bem contemporânea minha mazela. Para os médicos, o que eu tive tinham muitos nomes chiques, mas, para mim, a coisa era mais simples: eu havia esquecido de CHORAR".

Suzana Pires assinou "Sol Nascente", que trouxe Giovanna Antonelli e Bruno Gagliasso como protagonistas

Segundo ela, esse momento difícil foi também o mais especial da sua vida. "Meu tempo estava reservado para agir, fazer, acontecer, provar, crescer! Eu não reparei que meu coração já estava se comunicando comigo e pedindo para eu olhar para ele: com o nó na garganta que eu sentia e achei que fosse normal, do estresse, mas não! Era o que há de mais sincero no mundo: meu coração me pedindo para sentar, respirar e sentir, sem medo. SENTIR tudo, chorar tudo, rir tudo. A angústia, esse nó na garganta que sentimos, é a interrupção da nossa comunicação com nosso coração. Nós fechamos a passagem, a fruição entre a vida e ele, a carne rosada, que é nosso guia e guardião. Sim, nosso coração é nosso guardião. Ele nos aponta o caminho, nos faz prever, ter escuta para a intuição, perceber o outro e a nós mesmas. E meu guardião me protegeu, de mim mesma, me fazendo viver o momento mais terrível e, ao mesmo tempo, mais bonito de toda uma vida até agora".

Suzana Pires no monólogo "De perto ela não é normal"

Esse episódio lhe trouxe uma pausa forçada. "Mas, só isso, não seria suficiente. Era preciso desentupir a poluída comunicação com minhas emoções, aquelas lá do fundo do peito. Comecei a me tratar, a reorganizar minha agenda, a passar horas quieta, pensativa, falando menos, ouvindo mais, procurando lugares calmos, tentando meditar e buscando acolhimento nas pessoas que me amam de verdade, mas nada de chorar", contou ela, que, então, aproximou-se da religião: "Até que um amigo, meu grande amigo desde a adolescência, me convidou para conhecer uma corrente de oração. Nossa! Sempre gostei de Santo Antônio (nasci no dia dele), de Nossa Senhora Aparecida, de Jesus (esse cara sensacional!), mas não me comunicava com essa galera há muito tempo!Pode ser bom voltar a “falar” com eles. Então, parti para a corrente. Afinal, eu estava tentando de tudo para me reconectar. Uma vez na corrente, duas, três, várias vezes e lá eu conseguia paz, não pensar em nada por alguns momentos, relaxar, sentir uma corrente de amor entre as pessoas e, mais importante de tudo, que existe algo maior que nós, da seara da divindade. Após diversas idas à corrente de oração, finalmente, a emoção veio. E veio, de início, tão dolorida que chegava a queimar do caminho que percorria entre o coração e a lágrima, a água da reconexão saía a conta-gotas, parava, vinha mais, era, realmente, um desentupimento pesado. Nesse dia, que agradeço por ele, fiquei umas três horas só colocando para fora “água salinizada de lágrima”, difícil de início, fluindo após um tempo, dolorido e, depois, suave, com direito a lágrima entre sorrisos", lembrou.

Suzana em editorial exclusivo para o site Heloisa Tolipan

Suzana, então, concluiu: "Precisamos ser responsáveis pelo acolhimento de nós mesmas, recebendo de bom grado tudo o que vier do nosso coração antes de querer agir ou cumprir prazos ou alcançar metas. Ser honesta consigo mesma, não ter a necessidade de estar sempre bem, maravilhosa, pronta para uma selfie de biquinho ou pronta para ter a melhor colocação, a agenda mais lotada, a equipe mais incrível, o casamento mais organizado, os filhos mais inteligentes, o corpo no peso certo, a roupa nova, o dermatologista etc. etc. etc. Porque tem algo maior que nós: a nossa conexão com a vida, Deus, Universo, o que você quiser chamar, mas que, na prática, nada mais é que conversar e ouvir seu CORAÇÃO. A partir deste ano, minha fragilidade tem se tornado minha maior força". A gente assina embaixo.