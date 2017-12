Pontos com a Rainha! Meghan Markle convence príncipe Harry a parar de fumar

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Ah, o amor... A pedido da noiva, Meghan Markle, o príncipe Harry abandonou o vício em cigarros. "Harry prometeu não fumar mais. Não é legal para Meghan como não-fumante. Então agora Harry não irá mais para a janela para uma rápida tragada. Harry parou de fumar pela Meghan", disse uma fonte do jornal inglês "Daily Mail". Ainda de acordo com o tablóide, o quinto na linha de sucessão ao trono inglês teria adotado o hábito ainda na época de colégio e já chegou a consumir um maço por dia. Vale lembrar que o jovem baladeiro e rebelde frequentava diversas festas e fazia com que a monarquia virasse manchete de jornais por todo o mundo. Recentemente, Harry fumava socialmente, após alguns drinks, mas a atriz americana segue um estilo de vida saudável - o que deve influenciar o monarca.

Meghan Markle e príncipe Harry

Porém, não foi só a noiva quem influenciou na decisão de abandonar a nicotina. Desde o fim do ano passado, fumar é proibido no palácio de Kensington, onde o casal vive, por ordem da rainha Elizabeth II, que detesta o hábito. Parece que a nova integrante da família real - que já vai passar o Natal com os monarcas - tem conquistado cada vez mais a rainha, né? E não é só ela. Depois de várias notícias darem conta de uma certa rivalidade entre a nova integrante e Kate Middleton, esposa do príncipe William, a duquesa de Cambridge foi à público desmentir os rumores. Ela, que recentemente ouviu alguns comentários negativos sobre Meghan, mostrou-se 'chateada' com a situação.

De acordo com a imprensa australiana, uma antiga colega de escola da atriz de "Suits" disse que a noiva do príncipe Harry era "calculista" e "fria". A mãe do príncipe George e da princesa Charlotte, porém, posicionou-se ao lado da nova cunhada. "A Kate vai querer ter a Meghan de baixo da sua asa. O Harry é como um irmão para ele e ela nunca o viu tão feliz", revelou uma fonte da casa real britânica, ao jornal "Daily Star". Vale lembrar que, no início do seu casamento com William, a duquesa também passou por algumas situações desagradáveis.

Com o casamento marcado para maio, Harry tem matado a saudade da amada com ajuda da tecnologia. Enquanto a atriz está nos Estados Unidos visitando a família, os dois tem trocado mensagens pelo celular e se falam todos os dias através do FaceTime.