Mãe de Justin Bieber comemora namoro do filho com Selena Gomez, mas família da estrela é contra

Justin Bieber e Selena Gomez vão passar o Natal separados. Mas se dependesse da mãe do astro, as coisas seriam bem diferentes. É que, enquanto a escritora e produtora Pattie Mallette, sogra de Selena, torce pela reaproximação do casal, o mesmo não se pode dizer da mãe da estrela. "Ela não traz Justin para eventos familiares. Ela vai passar o Natal com sua família e Justin não está convidado", afirmou uma fonte próxima ao casal à revista "People"

Justin e Selena se reaproximaram nos últimos meses

"A família de Justin sempre amou Selena, mas a família de Selena ainda não está feliz com Justin", acrescentou o informante. De fato: Pattie é só alegria com o relacionamento do filho. "Eu não sei muito da vida pessoal deles porque ele não divide muito isso comigo, mas eu a amo. Eu apoio tudo que ele faz, então se ele a ama... Eu já me encontrei com ela e nós tivemos uma ligação muito especial, então acho que ela é preciosa. Eu realmente não posso falar sobre a relação deles, é algo entre eles", afirmou à revista "People". "Acho que ele está se mantendo focado em Deus e tentando entender o que realmente conta e importa. Ele está tentando tentar ser, de alguma forma, normal em um mundo não anormal, tentando encontrar esse balanço. Sinto que ele está crescendo e estou muito orgulhosa dele", disse, ainda, a canadense.

Justin e Selena namoraram quando eram bem novinhos

Para a escritora, o amor tem ajudado na mudança de comportamento do filho. "Acho que qualquer pessoa, quando se está com o amor verdadeiro, fica com a vida mais fundamentada. Acho que, às vezes, é tanta confusão e fachada nesse mundo de Hollywood que é importante para nós achar pessoas que te querem bem de verdade e fiquem por perto".

E, ao que tudo indica, o novo momento do relacionamento está sendo levado a sério pelo casal: de acordo com a imprensa americana, Justin mudou-se de uma vez por todas para a casa da namorada e os dois já tem planos de comprar um imóvel juntos. "Justin havia levado alguns capacetes de beisebol e roupas para casa dela e Selena comprou uma escova de dente e alguns produtos para ficar lá. Agora, levou a maior parte de seus pertences para lá. Justin e Selena querem um novo recomeço juntos, em território neutro. O único jeito de fazer isso é comprar uma mansão em que nenhum dos dois tenha morado anteriormente. Eles querem evitar toda a loucura de Hollywood", explicou uma fonte.