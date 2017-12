"Não faço dietas e não resisto a batata frita", entrega Isis Valverde

Tamanho do Texto: +A -A

Sempre que aparece na web em fotos de biquíni, Isis Valverde chama atenção pelo corpo impecável. Capa da "Boa Forma" de dezembro, a atriz revelou, porém, que não segue uma alimentação restritiva. "Não faço dietas, mas sou bem determinada se preciso mudar o corpo para uma personagem. Para a novela 'A Força do Querer', diminuí o açúcar e cortei comida empanada e fritura, e olha que não resisto a batata frita", contou ela, que fez sucesso em cena como a sereia Ritinha.

O segredo do corpão? Yoga! "A mudança no corpo é evidente. Meus braços e abdômen estão bem mais definidos". A nova paixão, aliás, também foi fruto de seu laboratório para a trama de Glória Perez. "Durante o treinamento de apneia, ouvi do professor que precisava controlar a ansiedade e melhorar a concentração para aumentar o tempo sem respirar embaixo d'água – e que a yoga poderia ajudar". Outro aprendizado que ela levou de sua sereia foi a resiliência. "Um dia estava brava por não conseguir fazer a posição invertida, que já dominava. Minha instrutora, com sabedoria, disse: 'Cada dia é um dia. Hoje não será igual a ontem nem a amanhã. Você tem que respeitar'. Levei isso para a vida. Se você praticar muito, tudo virá", entregou.

Isis Valverde ostenta corpão

De férias no Caribe, ela registrou um momento de malhação com o namorado, o modelo André Resende, mesmo no período de folga. "Não sou aquela que viaja e fica parada, morta. Eu me mexo. Vejo se o hotel em que estou tem academia, realizo exercícios na praia, no quarto... Só não vale virar neurótica, afinal estou de férias. Normalmente faço algo dia sim, dia não", explicou. "Sou hiperativa. No aniversário de namoro com o André comemoramos numa trilha de duas horas. Não é normal, né?", contou, aos risos.

A pedido da publicação, Isis também respondeu algumas perguntas dos fãs e uma leitora quis saber se a atriz mudou algo nos dentes. "Faço clareamento no consultório (em casa, tenho preguiça). Já li 'Isis coloca lentes de R$ 40 mil. Mentira! Tenho dentes grandes desde sempre. Até fui chamada de Mônica (personagem de desenho da Turma da Mônica) na infância", disse.