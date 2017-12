Angel da Victoria's Secret, Adriana Lima não quer mais tirar a roupa por "causas vazias"

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Depois de Alessandra Ambrósio deixar o time da Victoria's Secret, parece que uma nova "angel" brasileira também pretende aposentar as asas mais glamurosas do showbuzz. Trata-se de Adriana Lima, que, em um desabafo sincero, revelou que não aceitará mais tirar a roupa por "causas vazias", como forma de crítica aos padrões corporais impostos pela sociedade e principalmente pela moda.

Adriana Lima na passarela

“Recebi uma ligação sobre a possibilidade de filmar um vídeo sexy para ser postado nas redes sociais. Embora eu tenha feito vários desse tipo, algo mudou em mim quando uma amiga compartilhou comigo que estava infeliz com o seu corpo. Isso me fez refletir que todo dia na minha vida eu acordo pensando: 'Como eu estou? Vou ser aceita no meu trabalho?' E, nesse momento, percebi que a maioria das mulheres provavelmente acordam toda manhã tentando se encaixar em um estereótipo que a sociedade/redes sociais/moda, etc, impuseram. Eu pensei que esse não é um jeito de viver e, além disso, não é física e mentalmente saudável, então eu decidi fazer essa mudança. Eu não vou mais tirar minhas roupas por uma causa vazia. Abrace a si mesmo. Natural é sexy. Natural é bonito. Ame você", disse ela, que tem duas filhas, Valentina, de oito anos, e Sienna, de cinco.

Adriana Lima em desfile de 2005

A modelo também parou de seguir a marca Victoria’s Secret na rede social, empresa que desfila desde 1999. Isso gerou a dúvida sobre o futuro da top nas passarelas. "Se você me permitir, eu quero apoiá-la. Eu quero que você saiba que eu estou aqui, nós nos conhecemos há muito tempo e eu quero ajudar, se você me permitir, a fazer você se sentir melhor. Estou cansada das imposições. Nós, como mulheres, não podemos continuar vivendo em um mundo com valores tão superficiais. Não é justo para nós. É fisicamente e mentalmente não-saudável. Eu quero mudá-la, em nome da minha avó, minha mãe e todas as seus antepassados ​​que foram rotuladas, pressionadas e mal-entendidas. Eu estou ao seu lado e eu ficarei ao seu lado. Vamos mudar o mundo. Em nome das minhas filhas, permita-me que eu esteja aqui", escreveu.