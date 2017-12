Rômulo Estrela leva oito pontos após se ferir com espada em gravação de "Deus salve o rei"

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Rômulo Estrela sofreu um acidente durante as gravações de "Deus salve o rei", próxima trama das 19h. O ator, que vive o protagonista Afonso, príncipe do reino de Montemor - personagem que terá o amor disputado pela mocinha de Marina Ruy Barbosa e pela vilã de Bruna Marquezine, errou uma marcação durante uma cena de luta e foi atingido por uma espada cenográfica. De acordo com o colunista Leo Dias, ele foi prontamente encaminhado a um hospital e precisou levar oito pontos na cabeça. "Romulo Estrela teve um pequeno corte, foi prontamente atendido, passa bem e já grava hoje. O cronograma de gravações segue sem perdas para a novela", disse a TV Globo, em um comunicado.

Rômulo Estrela como o príncipe Afonso

Em uma entrevista ao "Gshow", Rômulo comentou sua expectativa com a novela, que já é sucesso na internet por conta das fotos divulgadas nos bastidores. "É esse o clima da novela, a gente está adorando. Ficamos muito felizes em ver que vocês já são parte disso. Nós temos uma história linda para contar. As coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural desde que cheguei. É uma energia linda que tenho certeza que vocês vão perceber conforme forem assistindo", disse ele, que elogiou, ainda, a companheira de cena. "A parceria da Marina é maravilhosa e quando estamos em cena somos praticamente um só. Afonsália vai ser sucesso, estamos totalmente entregues aos personagens", adiantou.