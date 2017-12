"Quero que essas meninas me enlouqueçam", brinca Ivete Sangalo, esperando gêmeas

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Grávida de quase sete meses de duas meninas, Ivete Sangalo esteve com Ana Maria Braga no "Mais Você" dessa quinta-feira, 7, e diante da mesa repleta de um belo café da manhã, contou que está comendo de tudo. "Não tenho muito essas preocupações estéticas. A gravidez é bom porque você pode assumir sua barriga sem medo. Por mais malhadinha que eu estivesse, sempre tem uma laminha, que é da constituição física minha e de toda mulher", explicou.

Ana Maria Braga recebeu Ivete Sangalo

A cantora contou que o quarto das gêmeas terá berços lado a lado. "O quarto é o mesmo. Os bercinhos são juntos. Uma arquiteta fez os bercinhos junto um do outro. Justamente para se ouvirem e vão estar sempre juntinhas", disse ela, que comentou como as filhas se mexem na barriga. "Eu já tinha pensado nisso de botar juntinhas. Até pela lógica do encontro. Elas ficam se mexendo, uma mexe na outra, disputando espaços. Mas é tudo muito breve e elas chegam em um comum acordo. É como se não tivéssemos nada a ver com essa relação. Tem que respeitar, dar um tempo para se transformarem em indivíduos, mas vão continuar uma dupla", analisou ela, que revelou o que deseja das filhas: "Quero que essas meninas me enlouqueçam, que eu fique doida", brincou.

Marcelo beija a barriga da mãe

A gravidez veio depois da decisão da cantora de buscar um tratamento de fertilização. "Eu queria muito. Daniel (Cady, marido) queria. Meu filho queria. Só que ele nunca me pressionou", contou. Falando no filho, é Marcelo quem escolherá os nomes das irmãs. "A gente está dando umas sugestões. Mas quero o aval dele. É o rei da nossa casa. Na largada ele já mandou: 'Ramba e Rocka Balboa'", riu, lembrando famosos filmes de Sylvester Stallone. O primogênito, aliás, já toma conta da mamãe famosa. "Ele faz gol lá no futebol, beija minha barriga e diz que é para as irmãs. Ele é muito carinhoso, muito cuidadoso. Marcelo diz 'mãe, não suba', 'não coma', mas quando tá deitado no sofá fala 'mãe, pega para mim', 'você ainda consegue abaixar para pegar isso?'. Moral zero", entregou. Ainda assim, ela não quer outra vida. "Nasci totalmente para ser mãe".

Fora do carnaval 2018, a baiana faz último show antes do parto no réveillon de Salvador e já faz planos para os dias de folia. "Vai ser a primeira vez na minha vida. Nunca fiquei fora do Carnaval. Sei que vou sentir. Da minha cabeça já saíram várias ideias. Assistir de casa eu me recuso. Viajar não posso por uma série de questões. Sou uma pessoa muito ativa, mas tenho muita responsabilidade também", explicou.