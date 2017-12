Produtor alega que "Lacradora", de Claudia Leitte, é cópia de música de Karol Conká

Tamanho do Texto: +A -A

Nem foi lançada ainda e a música “Lacradora”, de Claudia Leitte com Maiara e Maraisa, já está envolvida em uma polêmica. É que, de acordo com o produtor Péricles Martins, a letra da nova canção é muito parecida com a de "Lista vip", que lançou com Karol Conká há dois anos. “Bati o olho e achei que estivesse lendo a letra de ‘Lista Vip’. E aí, Claudia Leitte? Bora dividir esses royalties?”, escreveu ele, compartilhando um trecho da música de Claudinha, composta pelos baianos Tierry e Topera. “Copo na mão/E as inimigas no chão/Copo na mão/E as inimigas no chão/Claudinha lacradora/Dando nas recalcadas/Enquanto a gente brinda/Elas tomam pisão”. Já a letra de "Lista vip" diz: "Drink na mão, inimigas no chão/Pisando firme, sente a pressão/Só falo uma vez preste atenção/Uma vez preste atenção/Recalcadas reunidas/Elas dançam na batida”.

Capa do hit "Lacradora"

Essa, aliás, não é a primeira polêmica envolvendo "Lacradora". No dia em que o primeiro refrão da música foi divulgado na internet, a cantora Pitty usou suas redes sociais para apontar o que ela considera "hipocrisia em hits feministas". "Amoras, ai ai ai. ‘Hino feminista’ que ataca outras mulheres e estimula competição com esse papo de ‘recalcadas e invejosas’, pra mim não é feminista nem aqui nem na Rússia", disse. A publicação, claro, revoltou os fãs da loira, mas Pitty voltou à web para explicar. “Era só uma reflexão, e agora que eu vi que tão achando e direcionando para uma pessoa específica e criando o quê? Treta com outra mulher. Já apaguei. Não vai rolar. Eu que sou cagada de timing mesmo hahahah o pensamento é antigo, só caiu no dia errado", garantiu.

Pitty também respondeu um fã de Claudia. “Amore, eu só entendi que Claudinha tinha lançado música quando rolou esse auê. Eu nem sabia, e nem vi a letra mesmo. Apaguei por isso, pra não ter mal entendido”.